Fluminense vence Inter no Beira-Rio e se aproxima do G4 do Brasileiro

Kevin Serna e Paulo Baya fazem os gols da vitória na última partida antes da Copa do Mundo de Clube da Fifa

Publicado em 2 de junho de 2025 às 05:36

O Fluminense derrotou o Internacional por 2 a 0, em pleno Beira-Rio, neste domingo (1º), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Serna abriu o placar logo no início da partida e Paulo Baya garantiu a vitória tricolor fora de casa nos minutos finais. Com o triunfo, o time de Renato Gaúcho acumula 20 pontos e se garante na 5ª colocação da competição, dentro da zona de classificação para a próxima Conmebol Libertadores.>

O próximo adversário do tricolor carioca é o Ceará, no Maracanã. A data e o horário da partida, no entanto, ainda não foram definidos. Já o Inter, que não vence há cinco jogos no Brasileirão, busca se distanciar da zona de rebaixamento e enfrenta o Atlético-MG, dia 12, em Belo Horizonte.>

Kevin Serna e Paulo Baya fazem os gols da vitória do Fluminense na última partida antes da Copa do Mundo de Clube da Fifa Crédito: Lucas Mercon/Fluminense

Como foi o jogo

O Fluminense ditou o ritmo do primeiro tempo. Enquanto isso, o Inter ameaçou pouco e passou a maior parte do tempo só se defendendo. Logo no começo do jogo, o tricolor abriu o placar com Serna e seguiu atacando. O colorado finalizou pela primeira vez somente aos 24 minutos. A equipe do técnico Renato Gaúcho soube administrar a posse de bola, enquanto o Inter não se encontrou em campo. O goleiro Fábio trabalhou pouco nos 45 minutos iniciais. Do outro lado, o colorado sofreu principalmente com boas jogadas orquestradas por Samuel Xavier, John Arias e Serna.>

O Inter mudou de postura no segundo tempo. O time do técnico Roger Machado voltou do intervalo mais atento e buscou o empate com mais apetite. O colorado se mostrou mais organizado na segunda etapa, enquanto o Fluminense perdeu o controle que havia apresentado no primeiro tempo. Apesar da pressão colorada, o tricolor carioca se mostrou organizado defensivamente, enquanto o Inter falhou no último passe e não conseguiu o empate. No fim, o Flu matou o jogo com gol de Paulo Baya.>

