Flamengo atropela Fortaleza e vira líder do Brasileirão no jogo pré-Mundial

Arrascaeta, Evertton Araujo, Luiz Araújo (2) e Michael balançaram as redes na vitória por 5 a 0, no Maracanã

Publicado em 2 de junho de 2025 às 05:43

O Flamengo goleou o Fortaleza por 5 a 0 neste domingo (1º) e assumiu momentaneamente a liderança do Brasileiro. O jogo marcou a despedida do Brasil antes do Mundial de Clubes. E foi com espetáculo.>

Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (duas vezes) e Michael fizeram os gols da vitória deste domingo, no Maracanã, pela 11ª rodada.>

Arrascaeta, Evertton Araujo, Luiz Araújo (2) e Michael balançaram as redes na vitória por 5 a 0, no Maracanã Crédito: Gilvan de Souza / CRF

O uruguaio, inclusive, ampliou a vantagem na artilharia do campeonato, agora com nove gols.>

Mas isso não seria possível se não houvesse a bonita assistência do zagueiro Léo Ortiz —um dos cinco rubro-negros que a partir desta segunda-feira (2) se juntam à seleção brasileira na data Fifa. Além dele, Gerson, Danilo, Alex Sandro e Wesley foram chamados por Ancelotti.>

O Flamengo chegou aos 24 pontos, passou o Red Bull Bragantino, e agora precisa esperar o Cruzeiro x Palmeiras deste domingo para entender qual será a posição exata na classificação após a rodada. Por enquanto, o time de Filipe Luís é líder.>

O Fortaleza continua em situação delicada no Brasileiro. Parou nos dez pontos e entrou na zona de rebaixamento por causa do saldo de gols.>

O próximo jogo do Flamengo já será nos Estados Unidos —a estreia é dia 16, diante do Esperánce de Tunis. A partida contra o Sport foi adiada pela CBF.>

No caso do Fortaleza, ainda há um jogo contra o Santos, dia 12, antes da pausa no Brasileirão. Neymar não estará nele porque foi expulso neste domingo (01) cedo.>

Paciência e gol

No último jogo do Flamengo antes do Mundial, a torcida quis dar um recado claro. Na arquibancada Norte, bandeiras com os rostos dos titulares do time que ganhou do Liverpool em 1981. Do gogó, saiu a lembrança: "E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial".>

O Flamengo se comportou muito bem —mesmo nos momentos menos criativos. Controlou bem a posse, tentou colocar pressão e o timing defensivo estava bem ajustado. Em resumo, um time equilibrado.>

Com o adversário recuado, não foram tantas chances criadas nos minutos iniciais. Era preciso paciência com a bola no pé.>

O posicionamento da saída de bola ajudava a não sofrer pressão. Danilo pela direita, Léo Ortiz no meio e Alex Sandro pela esquerda. Varela muitas vezes dava profundidade aberto pela direita.>

O zagueiro que parece camisa 10

A primeira boa chance veio aos 14 minutos, quando Alex Sandro e Cebolinha tabelaram, até que o lateral achou Bruno Henrique na área. João Ricardo mandou o chute para escanteio. Bola perigosa.>

Mas a estocada certeira veio com a criatividade de Léo Ortiz. Ele achou um passe milimétrico para Arrascaeta, furando todas as linhas do Fortaleza. O uruguaio saiu de cara para o goleiro e não perdeu.>

O Flamengo botou uma bola na trave logo depois do gol, com Luiz Araújo, e ainda teve outra chance clara, já aos 40 minutos do primeiro tempo, após de um passe espetacular de Gerson para Varela. João Ricardo defendeu bem.>

Era um prenúncio do que viria no segundo tempo.>

O time deslanchou

Não deu nem tempo respirar muito após o intervalo. Em dez minutos, o Flamengo já tinha feito 3 a 0.>

Primeiro, Evertton Araújo foi preciso em um chute dentro da meia-lua —vejam só, chutar de fora da área realmente funciona diante de times retrancados.>

Depois, outra estocada pela direita resultou no passe de Arrascaeta para Luiz Araújo. Mais um chute que João Ricardo não conseguiu defender.>

A tranquilidade do Flamengo era tanta que Filipe Luís logo fez mudanças em atacado, para economizar energia de alguns. Arrascaeta, Bruno Henrique e Cebolinha foram descansar. Pulgar voltou a jogar depois de um período lesionado.>

Foi uma das boas notícias, além do retorno de Viña, que jogou cerca de dez minutos, recuperado da lesão de ligamento no joelho.>

Em relação ao meio-campo, foi importante ter o chileno em ação, até porque Allan ficou fora do jogo por causa de dores musculares e De La Cruz ainda é uma incógnita.>

Virou goleada

O autor deste texto já tinha assunto o suficiente para um relato sobre um time que foi amplamente superior ao adversário. Mas o Flamengo não quis parar. Impossível ignorar a precisão e a beleza do cruzamento de Varela para o quarto gol, de Michael.>

E ainda deu tempo para Luiz Araújo fazer mais um, completando o "cincum" a zero. A despedida rumo ao Mundial não poderia ter sido melhor.>

