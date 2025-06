Na Vila Belmiro

Botafogo aproveita expulsão de Neymar e vence o Santos pelo Brasileirão

O atacante Artur anotou o gol solitário da partida, pouco depois da expulsão do craque do Alvinegro Praiano na tarde deste domingo (1)

O Peixe sofreu o gol após perder seu principal jogador: Neymar foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo ao tentar marcar com a mão, recebendo o segundo cartão amarelo.>

Com o resultado, o Santos ocupa a 18ª posição do Campeonato Brasileiro e segue na zona de rebaixamento. Já o Botafogo ocupa o oitavo lugar na tabela.>

O Peixe terá mais de uma semana de treinos e descanso antes do próximo compromisso oficial. O time volta a campo no dia 12, quando enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Brasileirão.>

O jogo

O Botafogo teve mais posse de bola na primeira etapa, mas não conseguiu transformar o domínio em chances reais de gol. Já o Santos, empurrado pela torcida, mostrava mais agressividade e buscava o ataque sempre que tinha a bola. No entanto, ambos os times sofreram com erros de passe e pouca movimentação no setor ofensivo>

Se o primeiro tempo começou morno, a segunda etapa teve um início bem diferente. As duas equipes voltaram mais ligadas, buscando os contra-ataques e chegando com mais frequência à área adversária. O Santos soube aproveitar melhor o momento, criou as principais chances e passou a pressionar o time carioca. O Botafogo cresceu no jogo após o segundo amarelo de Neymar e, com um jogador a mais, conseguiu chegar ao gol da vitória com Artur. >