Areia sustentável é utilizada para construção de prédios no ES e até estádios de futebol

Materiais que antes eram descartados ou causavam problemas logísticos e ambientais para empresas, hoje podem ser reaproveitados na construção de casas, arenas de esportes de praia e até estádios de futebol. Este é o caso da areia sustentável, que é obtida a partir do reaproveitamento de materiais da mineração e, inclusive, já foi utilizada para a construção da arena do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e de outros três estádios de futebol em Minas Gerais.
O engenheiro civil Rinaldo Guilherme da Silva, que trabalhou no projeto da arena do Galo, destaca que a areia é uma alternativa para uso em concretos, argamassas, artefatos de cimento e outras aplicações da construção civil. No caso do estádio, que tem área de 185 mil metros quadrados, a areia sustentável foi combinada a estruturas metálicas para a construção do alicerce.
“Com este material, que é muito puro, a gente conseguiu produzir concreto com mais eficiência, menor custo e ainda reduzindo nosso consumo de cimento, água e aditivos. Isso foi importante para conseguirmos entregar uma obra daquele tamanho dentro do prazo", conta.
O uso do material, no entanto, não se restringe a grandes construções, podendo ser uma solução alternativa, mais sustentável e econômica em obras de casas, prédios e outras estruturas.
“Esse material tem benefícios ambientais, por ser um coproduto que a gente está reaproveitando, evitando que ele seja despejado na natureza e que novos recursos tenham que ser extraídos, também, porque a areia é um recurso finito. Ao reduzir o uso de cimento e aditivo, ele também impacta no custo final", ressalta o engenheiro.
Inovações na construção são destaque em feira no ES
O uso da areia sustentável na construção é um dos destaques da Feira ES Construção 2026, que acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, até esta sexta-feira (10). No último dia do evento, o público poderá acompanhar um painel sobre este tema, com a participação de Rinaldo Guilherme da Silva e Wander de Cássia Silva, engenheiro civil que também atuou na obra do estádio do Atlético Mineiro.
“A gente tem de levar as novas soluções que temos para o mercado, como este material que nós usamos há pouco tempo e conseguimos validar para emplacar em uma obra tão grande e de tanta significância. É por isso que eu acho essas feiras muito importantes, para a gente conhecer essas soluções e conseguir difundi-las cada vez mais e ampliá-las em outras utilizações também”, pontuou Rinaldo.
O painel “Engenharia e processos inovadores na construção da Arena MRV (MG): case sobre a aplicação da Eco Tech" começa às 17h da sexta (10). A entrada no evento é gratuita.
Uso da areia no ES
No Espírito Santo, o uso da areia sustentável já tem se mostrado parte da nova realidade da construção civil. O material, em terras capixabas, já foi utilizado em projetos que vão desde quadras de esportes de praia até empreendimentos de alto padrão na Grande Vitória.
Segundo Adauto Caldara, diretor da Eco Tech, empresa capixaba que comercializa a areia sustentável, o Espírito Santo é visto como terreno fértil para o uso desse material, tendo em vista que a mineração de ferro é um dos carros-chefe da economia do Estado.
“Uma parte do rejeito que ia para as barragens, o que já até resultou em problemas para nossa região, vira esse material, que pode se tornar um bloco para a construção, mas também serve para argamassa, para fazer parede e piso, por exemplo", afirma.
Além da areia, a empresa também vai lançar, este ano, um outro produto voltado a diferentes aplicações da construção civil e da infraestrutura: a granilha. Trata-se de um material que também vem de subprodutos da mineração, mas tem volume maior do que a areia e tem uma função mais estrutural, para blocos de concreto, por exemplo.
A marca projeta comercializar, no próximo ano, 300 mil toneladas de areia e 150 mil toneladas de granilha, totalizando 450 mil toneladas.
Feira ES Construção
Com o tema “Construção inovadora, futuro sustentável”, a terceira edição da ES Construção conta com 150 expositores e traz na programação palestras técnicas e rodadas de negócios.
- Data: 8 a 10 de julho
- Horário: A partir das 14h;
- Local: Pavilhão de Carapina, Serra
- Mais informações e inscrições: esconstrucaobrasil.com.br
- Entrada e estacionamento: gratuitos