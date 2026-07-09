Areia sustentável é utilizada para construção de prédios no ES e até estádios de futebol

Materiais que antes eram descartados ou causavam problemas logísticos e ambientais para empresas, hoje podem ser reaproveitados na construção de casas, arenas de esportes de praia e até estádios de futebol. Este é o caso da areia sustentável, que é obtida a partir do reaproveitamento de materiais da mineração e, inclusive, já foi utilizada para a construção da arena do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e de outros três estádios de futebol em Minas Gerais.





O engenheiro civil Rinaldo Guilherme da Silva, que trabalhou no projeto da arena do Galo, destaca que a areia é uma alternativa para uso em concretos, argamassas, artefatos de cimento e outras aplicações da construção civil. No caso do estádio, que tem área de 185 mil metros quadrados, a areia sustentável foi combinada a estruturas metálicas para a construção do alicerce.





“Com este material, que é muito puro, a gente conseguiu produzir concreto com mais eficiência, menor custo e ainda reduzindo nosso consumo de cimento, água e aditivos. Isso foi importante para conseguirmos entregar uma obra daquele tamanho dentro do prazo", conta.





O uso do material, no entanto, não se restringe a grandes construções, podendo ser uma solução alternativa, mais sustentável e econômica em obras de casas, prédios e outras estruturas.





“Esse material tem benefícios ambientais, por ser um coproduto que a gente está reaproveitando, evitando que ele seja despejado na natureza e que novos recursos tenham que ser extraídos, também, porque a areia é um recurso finito. Ao reduzir o uso de cimento e aditivo, ele também impacta no custo final", ressalta o engenheiro.