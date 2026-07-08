Construção do futuro: casa dúplex pronta em 5 dias e areia sustentável são destaques em feira no ES

Tecnologia e sustentabilidade ditam o tom da 3ª edição da maior feira da Construção Civil do Espírito Santo, a ES Construção, que começou nesta quarta-feira (8) e vai até sexta-feira (10), no Pavilhão de Carapina, na Serra. Entre os destaques do evento, estão a exposição de uma areia sustentável para construção civil, produzida com o reaproveitamento de materiais da mineração, e modelos de casas modulares, feitas com materiais mais sustentáveis e eficientes, garantindo a construção em até cinco dias – o caso de um modelo dúplex feito à base de isopor.





A feira, que conta com entrada gratuita, reúne 150 expositores, além de profissionais do setor, visando à apresentação de tendências, geração de negócios e fortalecimento de conexões estratégicas. O tema deste ano é “Construção inovadora, futuro sustentável”. Também fazem parte da programação painéis, palestras e rodadas de negócios. A expectativa é que mais de R$ 600 milhões em negócios sejam gerados na feira este ano.





“Novos processos, tecnologias e materiais inovadores já transformam a forma de construir, gerando obras mais eficientes, seguras e sustentáveis. No Espírito Santo, onde a construção emprega mais de 130 mil pessoas, a ES Construção é a vitrine que mostra esse potencial para todo o Brasil”, destaca o presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz.





Veja as principais soluções que estão em destaque no evento: