Construção do futuro: casa dúplex pronta em 5 dias e areia sustentável são destaques em feira no ES

Tecnologia e sustentabilidade ditam o tom da 3ª edição da maior feira da Construção Civil do Espírito Santo, a ES Construção, que começou nesta quarta-feira (8) e vai até sexta-feira (10), no Pavilhão de Carapina, na Serra. Entre os destaques do evento, estão a exposição de uma areia sustentável para construção civil, produzida com o reaproveitamento de materiais da mineração, e modelos de casas modulares, feitas com materiais mais sustentáveis e eficientes, garantindo a construção em até cinco dias – o caso de um modelo dúplex feito à base de isopor.
A feira, que conta com entrada gratuita, reúne 150 expositores, além de profissionais do setor, visando à apresentação de tendências, geração de negócios e fortalecimento de conexões estratégicas. O tema deste ano é “Construção inovadora, futuro sustentável”. Também fazem parte da programação painéis, palestras e rodadas de negócios. A expectativa é que mais de R$ 600 milhões em negócios sejam gerados na feira este ano.
“Novos processos, tecnologias e materiais inovadores já transformam a forma de construir, gerando obras mais eficientes, seguras e sustentáveis. No Espírito Santo, onde a construção emprega mais de 130 mil pessoas, a ES Construção é a vitrine que mostra esse potencial para todo o Brasil”, destaca o presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz.
Veja as principais soluções que estão em destaque no evento:
Dúplex construído em 5 dias
Entre os destaques da feira está uma casa de dois andares que pode ficar pronta em apenas cinco dias, feita utilizando painéis de EPS (poliestireno expandido) revestidos com malhas de aço galvanizado em ambas as faces. O material, que lembra isopor, é capaz de suportar mais de um pavimento – na casa que está em exposição, são dois – sem a utilização de pilares e vigas.
A marca também levou para o evento uma estrutura que utiliza o Vedalev, material que cumpre a função de vedação, substituindo, por exemplo, lajotas ou blocos de concreto nos prédios. O uso dos materiais possibilita uma obra mais prática, rápida e com produto tecnológico, trazendo benefícios para quem mora na edificação.
Casa modular de 250m²
Outro produto em exposição que utiliza materiais sustentáveis é a casa de 250m² da bioModular, que pode ser montada em 15 dias e conta com quartos, sala, banheiros, cozinha, piscina, deque e área de churrasco. A estrutura é equipada ainda com automatização em diversos cômodos para itens como ar-condicionado, televisão, entre outros.
A casa combina uma estrutura metálica a painéis de concreto leve, o que possibilita uma construção mais sustentável e eficiente, termicamente e acusticamente. Este método permite que a obra seja feita de forma mais rápida, sustentável e com custos de construção menores.
Areia sustentável
A Ecotech, empresa que atua com areia sustentável produzida a partir do reaproveitamento de materiais da mineração, trouxe para a feira um case sobre a obra que culminou na Arena MRV, o estádio do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte (MG). Trata-se de uma areia sustentável, produzida a partir do reaproveitamento de materiais da mineração, oferecendo uma alternativa para uso em concretos, argamassas, artefatos de cimento e outras aplicações da construção civil.
Segundo a empresa, a areia sustentável é um insumo alinhado às novas demandas da construção civil, que ganha ainda mais importância em um momento em que o setor busca soluções capazes de combinar desempenho técnico, ganho de produtividade e menor impacto ambiental.
Além de apresentar o case da Arena MRV, a Ecotech participa da feira em um momento de
expansão da operação e de diversificação do portfólio. A empresa prepara, para 2027 o lançamento da granilha, um novo produto voltado a diferentes aplicações da construção civil e da infraestrutura. A expectativa da marca é comercializar, no próximo ano, 300 mil toneladas de areia e 150 mil toneladas de granilha, totalizando 450 mil toneladas.
Conceito inédito de condomínio agrogastronômico
A Vaz Desenvolvimento Imobiliário apresenta no evento o conceito inédito de moradia da Fazenda Barão do Império para a ES Construção 2026. Localizado em Santa Leopoldina, na região serrana do Estado, o empreendimento une produção rural, lazer em conceito de resort e sustentabilidade.
Trata-se do primeiro condomínio do Brasil a reunir estrutura produtiva ativa voltada ao consumo dos próprios condôminos, com produção de queijos artesanais, mel, hortifrúti e ovos caipiras. No lazer, o empreendimento reúne piscina de borda infinita, restaurante gourmet temático, áreas integradas à mata nativa, cervejaria artesanal, entre outros itens.
No estande, inclusive, há produtos que vêm da fazenda onde está o empreendimento, como mel, geleias, café, entre outros.
Sala de aula modular
Além das casas modulares, outra atração da feira é uma sala de aula modular, construída pela Locares, empresa especializada neste modo de construção. Segundo a marca, os módulos podem ser utilizados para estruturas voltadas para diversas utilidades, como hospitais, vestiários e escritórios.
A empresa também tem como foco o uso de contêineres, que são reaproveitados após o uso por empresas de logística, por exemplo.
Palestras e rodadas de negócios
Além das exposições, o evento também promove palestras voltadas para profissionais do setor. No primeiro dia, os destaques foram a palestra de abertura com o tema “Mercado Imobiliário e Desenvolvimento do Ambiente de Negócios”, com Celso Petrucci, economista-chefe e diretor-executivo do Secovi-SP e CBIC); Filipe Pontual, diretor-executivo da Abecip; Hamilton de França, Head da Brain Inteligência de Mercado; e Raphael Lafetá, presidente do Sinduscon-MG e diretor institucional da MRV, com mediação de Aristóteles Passos, conselheiro do Sinduscon-ES e especialista em incorporação imobiliária.
Na sequência, aconteceu o “Diálogos ES Construção”, realizado por A Gazeta e CBN Vitória, com o tema “Taxa de Juros, para onde vai a economia”, com Alexandre Schubert, presidente da Ademi-ES; e Felipe Storch Damasceno, economista, professor da
Fucape Business School e especialista em cenários econômicos e tomada de decisão. A mediação foi feita pelo jornalista e colunista de Economia de A Gazeta, Abdo Filho.
Ainda estão previstos painéis sobre Reforma Tributária, Construção 4.0 e as tecnologias mais modernas para o canteiro de obras. A programação completa pode ser conferida no site esconstrucaobrasil.com.br.
ES Construção Brasil
Com o tema “Construção inovadora, futuro sustentável”, a terceira edição da ES Construção Brasil traz uma programação com 150 expositores, palestras técnicas e rodadas de negócios.
- Data: 16, 17 e 18 de julho;
- Horário: 14h às 21h;
- Local: Pavilhão de Carapina, Serra
- Mais informações e inscrições: esconstrucaobrasil.com.br
- Entrada e estacionamento: gratuitos