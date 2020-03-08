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Covid-19

Coronavírus: até 90 mil brasileiros podem estar em quarentena na Itália

Medida obrigatória foi anunciada pelo primeiro-ministro neste domingo (8) para conter o avanço da doença no país, que já confirmou mais de 5,8 mil casos

Publicado em 08 de Março de 2020 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 17:10
Primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte Crédito: Reprodução/governo.it
O Ministério das Relações Exteriores estima que de 70 mil a 90 mil brasileiros estejam na área de quarentena no norte da Itália, por causa do novo coronavírus. A quarentena obrigatória foi anunciada neste domingo (8) pelo primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.
O isolamento se estende pela região da Lombardia e outras 14 províncias, incluindo Milão e Veneza. O bloqueio durará até o dia 3 de abril. Além da quarentena, o governo determinou o fechamento de escolas, ginásios, museus, cinemas e clubes noturnos, entre outros espaços públicos da região.
Do total de brasileiros em quarentena, entre 40 mil e 60 mil estão na região da Lombardia, área mais afetada pelo novo coronavírus. O Itamaraty ressalta, contudo, que os dados são estimados, uma vez que os brasileiros não têm a obrigação de se registrarem no consulado.
O governo ainda não tem uma posição sobre a eventual possibilidade de resgatar brasileiros que manifestarem interesse em sair da Itália, a exemplo do que foi feito com os cidadãos do país que estavam em Wuhan, na China, epicentro de contágio do coronavírus.
Em fevereiro, o governo brasileiro resgatou 34 pessoas na China. Na chegada ao Brasil, os brasileiros e a tripulação passaram por quarentena em Anápolis (GO) por duas semanas.
A Itália é o país europeu mais atingido pelo coronavírus. O número de casos confirmados já chega a 5.883, e o registro é de 230 mortos pela doença.
No Brasil, são 20 casos de pessoas com coronavírus, 19 deles confirmados pelo Ministério da Saúde e um deles identificado neste domingo pela manhã pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro.

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