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Brasil

Sobe para 20 casos confirmados de coronavírus no país

Terceiro caso confirmado no Rio é uma mulher que esteve na Itália. A secretaria salientou que até agora os três casos no estado são de pessoas infectadas fora do país

Publicado em 08 de Março de 2020 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 12:49
Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras contra o novo coronavírus (Covid-19) no Aeroporto Internacional Tom Jobim- Rio Galeão Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou nesta manhã (8) o terceiro caso do novo coronavírus (Covid-19) no estado, sendo o segundo na capital fluminense. Com isso, sobe para 20 o total de casos confirmados em todo o Brasil. A secretaria salientou, no entanto, que até agora, os três casos no estado do Rio são de pessoas infectadas fora do país.
A nova confirmação envolve uma mulher de 42 anos, moradora no município do Rio, que acompanhou a paciente do segundo caso confirmado ontem (7) em viagem à Itália. Ela retornou do exterior na última quarta-feira (4) e já estava sendo monitorada por profissionais da Vigilância de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Os primeiros sinais apareceram no dia seguinte à chegada dessa nova paciente ao Brasil, que está também em isolamento domiciliar.

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O secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, reiterou que não há, até o momento, transmissão ativa do vírus no estado.
Os casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no nível zero do nosso plano de contingência. Alerto a população para os cuidados para prevenir o contágio, como higienizar as mãos com frequência e evitar levá-las ao rosto, disse Santos.
O secretário acrescentou que até este domingo (8) há 111 casos suspeitos no estado, além dos três confirmados de infecção pelo Covid-19.

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