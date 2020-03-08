Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 3º caso de coronavírus no Rio é de mulher de 42 anos que foi à Itália
Saúde

3º caso de coronavírus no Rio é de mulher de 42 anos que foi à Itália

No país, já são 20 casos confirmados da doença e outras 111 pessoas suspeitas de estarem com o vírus

Publicado em 08 de Março de 2020 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 14:11
Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras contra o novo coronavírus (Covid-19) no Aeroporto Internacional Tom Jobim- Rio Galeão Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A secretaria estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou na manhã deste domingo (8) o terceiro caso de Covid-19 no Estado do Rio - o segundo de morador da capital. Todos os casos são de pessoas infectadas fora do país. Existem outros 111 pessoas suspeitas de estarem com o vírus no Estado do Rio. O estado de saúde da nova infectada é estável e ela está em isolamento domiciliar, segundo a secretaria. O primeiro caso no Rio foi confirmado na quinta-feira (5) e é de uma moradora de Barra Mansa (sul fluminense) que esteve na Itália em fevereiro.
A terceira vítima é uma mulher de 42 anos, moradora da cidade do Rio de Janeiro, que viajou à Itália junto com a segunda vítima da doença, confirmada na madrugada de sábado (7). Ela voltou na última quarta-feira (4) e apresentou os primeiros sintomas na quinta-feira (5). Com febre, tosse e congestão nasal, ela procurou unidade de saúde particular. Amostra para análise foi coletada e testou positivo para o novo coronavírus. Nesse caso, não houve necessidade de contraprova pelo laboratório de referência. Isso se deu porque o mesmo laboratório já havia confirmado o caso de sábado.
"Reforço que continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no nível zero do nosso plano de contingência. Alerto a população para os cuidados para prevenir o contágio, como higienizar as mãos com frequência e evitar levá-las ao rosto", afirmou o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos.

Veja Também

Sobe para 20 casos confirmados de coronavírus no país

Coronavírus: GP do Bahrein de Fórmula 1 será com portões fechados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados