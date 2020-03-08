3º caso de coronavírus no Rio é de mulher de 42 anos que foi à Itália

Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras contra o novo coronavírus (Covid-19) no Aeroporto Internacional Tom Jobim- Rio Galeão Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A secretaria estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou na manhã deste domingo (8) o terceiro caso de Covid-19 no Estado do Rio - o segundo de morador da capital. Todos os casos são de pessoas infectadas fora do país. Existem outros 111 pessoas suspeitas de estarem com o vírus no Estado do Rio. O estado de saúde da nova infectada é estável e ela está em isolamento domiciliar, segundo a secretaria. O primeiro caso no Rio foi confirmado na quinta-feira (5) e é de uma moradora de Barra Mansa (sul fluminense) que esteve na Itália em fevereiro.

A terceira vítima é uma mulher de 42 anos, moradora da cidade do Rio de Janeiro, que viajou à Itália junto com a segunda vítima da doença, confirmada na madrugada de sábado (7). Ela voltou na última quarta-feira (4) e apresentou os primeiros sintomas na quinta-feira (5). Com febre, tosse e congestão nasal, ela procurou unidade de saúde particular. Amostra para análise foi coletada e testou positivo para o novo coronavírus. Nesse caso, não houve necessidade de contraprova pelo laboratório de referência. Isso se deu porque o mesmo laboratório já havia confirmado o caso de sábado.