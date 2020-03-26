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Alexandre de Castro Coura e Mônica da Silva Ramos

Artigo de Opinião

Pandemia

O dilema "economia versus isolamento social" na era da Covid-19

Até mesmo os interesses econômicos deverão se guiar pelas medidas apontadas por especialistas sanitários, médicos, cientistas e uma equipe infindável de profissionais especializados
Alexandre de Castro Coura e Mônica da Silva Ramos

Publicado em 26 de Março de 2020 às 14:00

Publicado em 

26 mar 2020 às 14:00
Comércio na Avenida Expedito Garcia em Campo Grande: decreto para fechamento de lojas vai até semana que vem
Comércio na Avenida Expedito Garcia em Campo Grande Crédito: Vitor Jubini
A era da Covid-19 será conhecida pelos dilemas e escolhas drásticas necessárias ao enfrentamento desse problema global. A proliferação do vírus e o risco de morte promovem um cenário aterrador. O noticiário na TV nos faz sentir personagens de um filme apocalíptico, no qual a humanidade se depara com uma realidade até então inimaginável. Notícias de Londres, da China e de Nova York confirmam a escala mundial de uma nova doença. No Brasil, o número de contaminados se multiplica a cada dia.
O medo é compartilhado por pessoas de diversas nacionalidades, assim como as angústias decorrentes da doença e das medidas adotadas na tentativa de superá-la. Para alguns, o isolamento social indiscriminado ou "quarentena" seria medida exagerada e desproporcional. Os consequentes prejuízos à economia gerariam danos mais significativos à população do que a própria doença, alguns defendem. Para outra parte da opinião pública, não há outro caminho para preservação das vidas, especialmente dos mais vulneráveis.

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Logo, todas as medidas propostas recebem, invariavelmente, críticas por uma parte da população. Necessário que a sociedade pense e discuta as medidas, tanto as tomadas quanto as omitidas. Todavia, chegamos a um embate.
O quadro é inédito. Mesmo nas grandes guerras, o Brasil enfrentou a crise com certa distância. Mas agora não. Neste momento, o algoz está à nossa porta, à espreita, ameaçando diretamente aqueles que amamos, ao mesmo tempo potenciais vítimas e disseminadores do vírus.

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Nesse contexto, surge o dilema: priorizaremos as medidas sanitárias de isolamento social ecoadas por especialistas e pagaremos o preço de uma indiscutível recessão econômica? Ou preservaremos a economia, mantendo os serviços, os empregos e o mercado na forma hoje conhecida?
Acreditamos que, aqui, a escolha de que caminho seguir não se mostra tão difícil. Afinal, a ciência indicou o caminho do isolamento social, em caráter amplo, e o conhecimento científico deve ser o critério a prevalecer no momento, em face de um inimigo ainda desconhecido e perigoso. Até mesmo os interesses econômicos deverão se guiar pelas medidas apontadas por especialistas sanitários, médicos, cientistas e uma equipe infindável de profissionais especializados. Afinal, a vida que nos aguarda pós pandemia, com recessão ou sem, só irá acontecer se preservarmos ela própria.
Independentemente do viés adotado para a solução do dilema, não se pode negar que a crise é uma singular oportunidade de reflexão sobre uma forma mais fraterna de vivermos em sociedade, de lidarmos com a economia e com a necessidade de se respeitar a vida de todos.
O autor é professor da FDV e promotor de Justiça. A autora é analista judiciária da Justiça Federal

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