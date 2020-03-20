Reação da economia depende de medidas ágeis e fortes

Governo anuncia medidas para tentar amenizar os efeitos do coronavírus na economia Crédito: Pixabay

A pergunta, direta na veia, dói mas permanece: o que adianta cortar juros com a economia quase parando? Secamente, a resposta é: se não cortar os juros, o cenário piora. Muitas empresas com tendência a quebrar no futuro quebrariam agora, imediatamente. O avanço do desemprego se tornaria mais célere.

A resposta também inclui duas certezas: uma é que o Banco Central não vai comandar o processo de enfrentamento, embora tenha papel muito relevante; outra é que o governo central precisa intensificar a artilharia e usar chumbo mais grosso para conter a corrosão de muitas atividades e para aliviar o clima de intensa aflição social. O coronavírus pode acabar com 25 milhões de emprego no mundo, segundo relatório da ONU. E no Brasil, quantos?

Muitas pessoas estão deixando de andar nas ruas. Cidades começam a ficar desertas. Lojas às moscas. Pequenas e microempresas cerram as portas. São frágeis. Outras, respiram por aparelho, mas nem há aparelhos para todas. Economicamente, o ano de 2020 está perdido. Um tsunami destroçou todas as projeções. Até a mais pessimistas ficaram piores. Vem aí a recessão, embora o país não tenha se recuperado da anterior, o que potencializa problemas. No caso do Espírito Santo, será a continuação da recessão de 2019 - ainda não anunciada oficialmente, mas observada com muita nitidez no meio empresarial.

Novas armas orçamentárias e tributárias devem ser acionadas agora, sem esperar situação mais crítica. Sabe-se que a receita orçamentária está se retraindo, enquanto as despesas do governo sobem em função do acréscimo de gastos com a saúde pública. Todavia, essa combinação de fatores não pode impedir ações mais ousadas e eficazes para amenizar o drama econômico.