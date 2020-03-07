O vírus da instabilidade política ameaça o futuro da economia

Coronavírus tem feito bolsas de valores cair ao redor do mundo Crédito: Pixabay

Já há um certo consenso entre analistas de economia e política, e nisso me refiro exclusivamente ao Brasil, de que a instabilidade política, principalmente por conta dos embates entre os poderes Executivo e Legislativo, no âmbito federal, tem potencial de provocar mais estragos na economia do que o alastramento coronavírus

Constatação que nos leva, de imediato e de forma consequente, à necessidade de darmos atenção especial à solução ou pelo menos ao equacionamento da instabilidade interna que se instala no país, naturalmente, sem demérito ao combate ao vírus real que, aliás, está sendo bem conduzido.



Valendo-nos da analogia, podemos afirmar que estamos alimentando internamente um “vírus”, naturalmente não lastreado ou alimentado por um ambiente biológico, mas que de forma crescente vem provocando um clima de instabilidade política. Esse tal “vírus” ataca sobretudo os “tecidos” constitutivos do organismo que sustenta o Estado de confiança do sistema social, econômico e político, também conhecidos como instituições.

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Instituições em conflito e instáveis formam um ambiente inseguro, sobretudo para a economia, normalmente sempre um campo da realidade mais sensível e também de respostas mais espontâneas e rápidas às crises. Os sinais ou consequências desses abalos, que se intensificaram mais recentemente, inflamados principalmente pelas incursões meio que destemperadas do lado do Executivo, podem ser observados no esfriamento das expectativas em relação ao desempenho da economia para este ano.