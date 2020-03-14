Pânico global provocou efeito manada na economia e efeito maior no Brasil

Produção de petróleo: preço do produto teve forte queda no mundo Crédito: Petrobras/Divulgação

A percepção de pânico global que surpreendeu o mundo nesta semana fez emergir com força o efeito “manada” na economia, este também em escala global. No Brasil, já se pressentia que algo não ia bem na semana anterior, quando investidores externos resolveram dar outros destinos a cerca de R$ 44 bilhões investidos no mercado financeiro.

Mas, até aí, as motivações para tanto estavam mais vinculadas às fragilidades internas do que a fatores externos. Já nesta semana, tivemos adicionalmente uma fonte externa de desestabilização que fez fluir o ambiente econômico para um estado de pânico.

Um estado de pânico é caracterizado por perda generalizada de referenciais que orientam as decisões, sobretudo aquelas de natureza econômica, normalmente mais sensíveis às anormalidades e instabilidades. É quando acontece o que podemos denominar de fenômeno da “liquefação” de ativos financeiros. Estes praticamente “derretem” e sofrem fortes quedas em seus valores.

E pânico é campo fértil para a proliferação do efeito “manada”, que é quando, na contramão da racionalidade, a maioria dos agentes decidem ir numa mesma direção, ou seja, desfazendo-se dos ativos em queda. Só que, ao fazerem isso, aceleram ainda mais o processo de “liquefação”.

No Brasil, o efeito manada foi maior do que na média de outros países. Isso porque aqui tivemos a confluência de três fatores: o “estado de confiança” interno debilitado, o Covid–19 e a queda abrupta do preço do petróleo . Naturalmente, estaríamos em melhores condições de enfrentamento dos fatores externos se pudéssemos contar com um “estado de confiança” mais fortalecido, internamente. Teríamos melhores condições de proceder políticas de amortecimento.

Resta-nos, agora, pensar no que fazer em situação como esta. Aliás, tivemos muitas situações parecidas no passado. E em várias delas em condições até piores para enfrentá-las. Nesse aspecto, já somos calejados. Porém, nosso aprendizado com esse passado parece não nos favorecer tanto, no momento.