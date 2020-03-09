Plataforma da Petrobras P-58, que atua no campo de Jubarte, no Parque das Baleias, no Sul do Espírito Santo Crédito: Agência Petrobras

Your browser does not support the audio element. Guerra do petróleo pode afetar investimentos no Espírito Santo

A guerra do petróleo, entre Rússia e Arábia Saudita, tem derrubado as cotações do barril de petróleo, as bolsas de valores ao redor do globo, e também a confiança dos investidores. Com todos esses fatores, somado ao coronavírus , até mesmo os investimentos previstos no setor de óleo e gás no Espírito Santo , como a perfuração de novos poços, podem ser prejudicados.

Para Fernando Galdi, doutor em Finanças e Contabilidade e professor da Fucape, a economia mundial dá sinais muito fortes de uma queda na atividade econômica. Apesar de considerar cedo para fazer uma análise definitiva, Galdi diz que tal desaceleração pode levar à recessão da economia  quando o crescimento apresenta dados negativos.

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Ao mesmo tempo em que o preço do petróleo e as ações caem, o dólar alcança altas históricas. Em Vitória, a moeda americana já está sendo vendida acima de R$ 5. Segundo Galdi, esse aumento reflete a incerteza dos investidores  que procuram, cada vez mais, mercados mais sólidos para investir.

Quando você tem uma situação de crise os investidores acabam procurando ativos de menor risco. Isso acaba refletido nas bolsas, no dólar e no ouro, que também tem subido muito. O Brasil, especificamente, tem sido mais atingido pela alta do dólar porque os juros estão baixos, o que torna o país pouco atrativo para os investidores estrangeiros, explica o doutor em Finanças e Contabilidade.

Segundo o professor, certamente esses acontecimentos provocarão um efeito cascata que vai afetar o crescimento da economia brasileira  o efeito, no entanto, vai depender de quanto tempo as crises tendem a durar.

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Especialistas não acreditam que essa queda do petróleo vá ser revertida no curtíssimo prazo. Tem que esperar para ver o que a Petrobras vai fazer e se haverá alteração na produção, comenta.

Questionada, a Petrobras informou por meio de nota que ainda é prematuro fazer projeções sobre impactos no mercado de óleo e gás. A Petrobras monitora o mercado e segue com seu plano estratégico que prepara a companhia para atuar com resiliência em cenários de preços baixos. A Petrobras avalia que ainda é prematuro fazer projeções sobre eventuais impactos estruturais no mercado de óleo e gás associado à recente e abrupta variação nos preços do petróleo dado que ainda não está claro nem a intensidade ou mesmo a persistência do choque nos preços, informou a nota.

PREÇO DO BARRIL PODE INVIABILIZAR NOVOS PROJETOS

Nos últimos anos a produção de petróleo no Espírito Santo já vem caindo  12% em 2018 comparado com 2017 e 15% em 2019 na comparação com 2018. De acordo com especialistas no setor, isso acontece porque o Estado já tem poços maduros, que já não produzem tanto quanto os novos.

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A queda do preço do barril, por sua vez, pode inviabilizar os projetos para que surjam novos poços, segundo avalia o gerente de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Durval Vieira de Freitas.

"Se a situação permanecer assim, os investimentos em novos poços, principalmente das áreas vendidas no último leilão, podem ser prejudicados" Durval Vieira de Freitas - Gerente de Petróleo e Gás da Findes

Ele ressalta que o momento ainda é de cautela. Eu acho que esse impasse não será duradouro, então tem que ter cautela. Se permanecer assim por muito tempo vai ser ruim pra todo mundo, conclui o gerente de Petróleo e Gás.

PREÇO DO COMBUSTÍVEL NÃO DEVE SER ALTERADO

Mesmo com o preço do barril de petróleo em queda, o combustível não deve ficar mais barato para o consumidor. Dois motivos podem explicar essa situação: o primeiro é a alta do dólar. O petróleo está em queda e o dólar está subindo, então é possível que uma queda compense a outra, deixado o preço estável, avalia Fernando Galdi.

R$ 4,61 É o preço médio da gasolina comum no Espírito Santo