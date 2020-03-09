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Tombo do petróleo

Dólar já é vendido a R$ 5,12 em casas de câmbio no ES

Com a queda no preço do petróleo e o avanço do coronavírus na Europa e no Brasil, cotação da moeda americana disparou

Publicado em 09 de Março de 2020 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 10:34
Dólar: moeda americana está em tendência de valorização Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Dólar já é vendido a R$ 5,12 em casas de câmbio no ES
O capixaba que for fazer uma viagem internacional e precisará de dólares para pagar os custos do passeio deve se preparar para desembolsar uma boa quantia nas casas de câmbio. Com o tombo nos preços do petróleo, o preço da moeda americana disparou, tendo sua versão comercial cotada a R$ 4,79 na manhã desta segunda-feira (09) no mercado financeiro. Junto com esta alta, casas de câmbio capixabas chegam a oferecer o dólar turismo a R$ 5,12.
Para checar os valores cobrados, a reportagem de A Gazeta entrou em contato com quatro casas de câmbio - duas em Vitória e duas em Vila Velha - na manhã desta segunda (09). O valor mais baixo encontrado foi de R$ 4,95, já com os impostos incluídos, em um estabelecimento da Capital. Em outro local consultado de Vitória, o dólar turismo quase alcançou os R$ 5, sendo vendido a R$ 4,99.

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Já nas casas de câmbio consultadas em Vila Velha, o preço da moeda americana estava mais alto. Segundo o vendedor de um estabelecimento, com a tensão no mercado internacional, o preço cobrado por ele no dólar turismo começava em R$ 5,12, podendo chegar a R$ 5,06 durante a negociação. Outra loja consultada também informou vender a R$ 5,08, podendo diminuir até R$ 5,01 dependendo da forma de pagamento.
A alta na moeda americana tem relação com a queda no preço do petróleo após a Arábia Saudita reduzir o valor do barril e anunciar que vai aumentar sua produção. O avanço do coronavírus na Europa e no Brasil também provocaram pânico na economia mundial. Em relação especificamente à economia brasileira, as incertezas em relação à recuperação tem aumentado o risco-país, provocando fuga de capitais e elevando a cotação do dólar.

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