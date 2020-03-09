Dólar: moeda americana está em tendência de valorização Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Your browser does not support the audio element. Dólar já é vendido a R$ 5,12 em casas de câmbio no ES

Para checar os valores cobrados, a reportagem de A Gazeta entrou em contato com quatro casas de câmbio - duas em Vitória e duas em Vila Velha - na manhã desta segunda (09). O valor mais baixo encontrado foi de R$ 4,95, já com os impostos incluídos, em um estabelecimento da Capital. Em outro local consultado de Vitória, o dólar turismo quase alcançou os R$ 5, sendo vendido a R$ 4,99.

Já nas casas de câmbio consultadas em Vila Velha, o preço da moeda americana estava mais alto. Segundo o vendedor de um estabelecimento, com a tensão no mercado internacional, o preço cobrado por ele no dólar turismo começava em R$ 5,12, podendo chegar a R$ 5,06 durante a negociação. Outra loja consultada também informou vender a R$ 5,08, podendo diminuir até R$ 5,01 dependendo da forma de pagamento.