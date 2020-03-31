Promotoria vai investigar preço abusivo de alimentos e álcool em gel

Supermercados ficaram cheios nas primeiras semanas de isolamento social Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a cesta básica na Grande Vitória ficou 5% mais cara em março. Segundo o Departamento, a alta dos preços é motivada pela crise do coronavírus

A promotora explica que, ao ser verificado o aumento do preço de determinado produto, toda a cadeia de vendas deverá ser investigada. É preciso fazer isso para ver qual dos atores da cadeia aumentou o preço do produto de forma abusiva: se foi quem produz, se foi quem transporta, quem revende ou o supermercadista, explica Lengruber.

SUPERMERCADOS RECLAMAM DE FORNECEDORES

Se, por um lado, o consumidor reclama do preço praticado nos supermercados durante a crise do coronavírus, os representantes dos supermercadistas culpam os fornecedores pela inflação da cesta básica.

A gente sabe que a economia é regida pela lei da oferta e da procura. Só que, infelizmente, em função da realidade que estamos vivendo, alguns fornecedores aumentaram muito o preço de produtos, conta Hélio Schneider, superintendente da Acaps.

Um exemplo é o preço do leite em caixinha. Há cerca de 15 dias, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) acionou a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) devido ao aumento do preço do produto  em alguns Estados, o reajuste variou de 40% a 50%.

Segundo Hélio Schneider, há os aumentos que são comuns nessa época  ele cita como exemplo os produtos que usam trigo em sua produção. O nosso trigo é importado e negociado em dólar. Como o dólar disparou, é natural que haja um aumento. Mas não é natural quando o aumento é observado em algo que produzimos aqui, observa.

CONSUMIDOR PODE AJUDAR NA INVESTIGAÇÃO

Sandra Lengruber garante que o consumidor  um dos principais interessados na manutenção dos preços dentro de um patamar normal  também pode ajudar na investigação quando um produto fica mais caro repentinamente. Para isso, porém, é importante registrar o item específico que teve o aumento e o local onde ele está sendo vendido.

Os consumidores conhecem os preços dos produtos  principalmente os da cesta básica. Às vezes, recebemos a informação de que o preço do leite aumentou. Mas isso é muito genérico. Precisa ser mais específico: o leite X era vendido por Y e agora custa 2Y no supermercado Z. Aí sim, conseguiremos iniciar uma investigação, explica Lengruber.

MOVIMENTO NOS SUPERMERCADOS TEM CAÍDO NOS ÚLTIMOS DIAS

Segundo o superintendente da Acaps, depois de uma explosão na procura por produtos em supermercados nas últimas semanas, agora as lojas têm apresentado um movimento mais dentro do normal.