Procon vai intensificar fiscalização aos preços de álcool em gel no ES

Preço do álcool em gel sobe devido ao coronavírus Crédito: Reprodução

Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) enviou uma Notificação Recomendatória à Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) e ao Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) pedindo que supermercados e farmácias não elevem, sem justa causa, os preços dos produtos.

A medida tem como objetivo verificar se os produtos estão sofrendo aumento de preços, prática considerada abusiva segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O governador do Estado, Renato Casagrande, disse, em sua rede social, que a ação tem como objetivo intensificar "a fiscalização para identificar possíveis ajustes abusivos em venda de álcool em gel e produtos que ajudam na prevenção ao coronavírus ". Além disso, Casagrande ressaltou ainda que o consumidor deve ficar atento e denunciar pelo telefone 151 ou pelo site do Procon-ES

ARTIGO 39

O artigo 39 da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC) veda ao fornecedor elevar o preço de produtos e serviços sem que haja um justo motivo  o aumento dos custos  que seja capaz de refletir no preço final. Esses custos devem ser comprovados por meio de documentos. A elevação de preço sem justa causa pode configurar, ainda, abuso de direito e ato ilícito, conforme previsto no artigo 187 do Código Civil.

Segundo o diretor-presidente do Procon-ES , Rogério Athayde, o aumento dos preços cobrados dos consumidores deve ser proporcional ao aumento dos custos. Aproveitar-se da situação pela qual a população está passando para aumentar os preços dos produtos é prática abusiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Recomendamos que os comerciantes hajam dentro da legalidade, comentou.

Athayde enfatizou ainda que o sistema econômico brasileiro está baseado na livre iniciativa e economia de mercado, da oferta e procura, e que a definição de preços depende de cada estabelecimento.

Importante frisar que os órgãos de defesa do consumidor não podem intervir nos preços praticados pelos estabelecimentos. Entretanto, práticas abusivas são ilegais. Se os consumidores constatarem aumentos repentinos e elevados, sem causa aparente, poderão registrar a reclamação no Procon-ES para que possamos apurar, disse Athayde.

DENÚNCIA