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Província de Labrador

Vale decide parar operação em mina no Canadá por coronavírus

No Canadá, será paralisada a mina Voisey's Bay, que em 2019 produziu em 25 mil toneladas de cobre. Segundo a mineradora, a decisão foi tomada porque a área, na província de Labrador, é remota e só acessível por avião

Publicado em 17 de Março de 2020 às 06:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 06:49
Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik
A Vale informou nesta segunda-feira (16) que vai suspender as operações em uma mina de cobre no Canadá. A empresa estuda ainda rever planos para a paralisação de plantas de processamento de carvão em Moçambique.
No Canadá, será paralisada a mina Voisey's Bay, que em 2019 produziu em 25 mil toneladas de cobre. Segundo a mineradora, a decisão foi tomada porque a área, na província de Labrador, é remota e só acessível por avião. A empresa diz que a atitude pode proteger a população indígena local contra a pandemia do novo coronavírus.
"A Vale trabalha em conjunto com as comunidades e autoridades para garantir que as nossas operações não atuem como catalisadores para inadvertidamente introduzir o vírus nessas comunidades", disse a companhia.
A produção de cobre na mina será reduzida até que sejam totalmente suspensas por um período de quatro semanas. A decisão afeta também o plano de expansão da mina.

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A Vale diz que tem estoques em uma planta de processamento no país, que permanecerá operando. A unidade fica em Long Harbour, cerca de dois mil quilômetros ao sul da mina.
Em Moçambique, a companhia diz que está revisando os planos para paralisação de plantas de processamento de carvão, que estava prevista para o segundo trimestre, diante de restrições de viagens e transportes de equipamentos.
A parada para manutenção estava prevista para durar três meses. A companhia está reavaliando suas operações na região. No quarto trimestre, reduziu em US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 8,5 bilhões, na cotação atual) o valor dos ativos, diante de mudanças nas perspectivas de receita.
A Vale informou ainda que vem adotando outras medidas para evitar a contaminação de seus empregados, como a adoção de home office para parte dos empregados lotados em escritórios corporativos.

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