Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

MP e Procon fazem acordo com supermercados para evitar preço abusivo

Ideia é conter reajuste sem justa causa dos preços em supermercados durante a pandemia de coronavírus

Publicado em 30 de Março de 2020 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 18:51
Atacarejo
Orientação é que supermercados denunciem aumentos de preços injustificados por parte dos fornecedores Crédito: Divulgação
A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) firmou um termo de compromisso com o Ministério Público Estadual (MPES) e o Procon Estadual para impedir o aumento abusivo de preços de produtos nos supermercados durante a pandemia de coronavírus.
A orientação da entidade é para que os associados informem qualquer ocorrência de elevação sem justa causa por parte dos fornecedores para que, dessa forma, possa acionar os órgãos responsáveis, que adotarão as medidas cabíveis.

Veja Também

Empresário supera crise ao criar proteção para caixa de supermercados

Supermercados do ES limitam compra de arroz, leite e álcool em gel

A Acaps afirma ainda que segue recomendando aos supermercados que não pratiquem o aumento dos preços sem justa causa em suas lojas, evitando possíveis penalidades. 
"Assumimos esse compromisso porque queremos contribuir para assegurar o equilíbrio e a boa-fé nas relações de consumo"
João Tarcício Falqueto - Presidente da Acaps
Quanto ao perceptível aumento nos preços de determinados produtos, como alho, feijão, açúcar e leite, a entidade esclarece que o preço final contempla os custos de cada elo da cadeia de abastecimento, desde a sua produção. No preço exposto nas gôndolas dos supermercados incorrem todos os custos de produção e de distribuição da mercadoria. Diante de custos maiores, o supermercado se vê obrigado a repassar esse aumento para o preço final, explica Falqueto.

Veja Também

Coronavírus obriga postos a reduzir preço da gasolina no ES

STF suspende por seis meses pagamento de dívida do ES com a União

38 mil domésticas no ES poderão ter contrato de trabalho suspenso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei
Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova
Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados