MP e Procon fazem acordo com supermercados para evitar preço abusivo

A orientação da entidade é para que os associados informem qualquer ocorrência de elevação sem justa causa por parte dos fornecedores para que, dessa forma, possa acionar os órgãos responsáveis, que adotarão as medidas cabíveis.

A Acaps afirma ainda que segue recomendando aos supermercados que não pratiquem o aumento dos preços sem justa causa em suas lojas, evitando possíveis penalidades.

Quanto ao perceptível aumento nos preços de determinados produtos, como alho, feijão, açúcar e leite, a entidade esclarece que o preço final contempla os custos de cada elo da cadeia de abastecimento, desde a sua produção. No preço exposto nas gôndolas dos supermercados incorrem todos os custos de produção e de distribuição da mercadoria. Diante de custos maiores, o supermercado se vê obrigado a repassar esse aumento para o preço final, explica Falqueto.