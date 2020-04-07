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Mulher tem mãos e braços queimados após usar álcool em gel no ES

Ela foi internada com queimaduras de terceiro grau no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 17:16

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 17:16

Mulher internada após se queimar com álcool em gel, na Serra
Mulher internada após se queimar com álcool em gel, na Serra Crédito: Rede Social
Uma mulher foi internada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, com queimaduras de terceiro grau nas mãos e nos braços após passar álcool em gel e utilizar o fogão logo em seguida, na última quinta-feira (02).  O produto se tornou uma das ferramentas que ajudam na higienização das mãos para evitar o contágio pelo novo coronavírus
Em um áudio encaminhado a um grupo de amigas, a mulher conta como aconteceu: "Eu passei álcool em gel nos braços e  mãos e depois de meia hora  fui mexer no fogão. Estou, agora, no hospital com os braços e mãos queimados, em carne viva", detalhou.
Ela ainda descreve que, aparentemente, o produto já havia evaporado. "Pensei que o álcool já tinha evaporado, parecia ao menos,  mas não tinha evaporado.  Eu tive queimaduras de terceiro grau, por isso estou mandando esse áudio para as irmãs ficarem atentas com isso em casa", alertou.
A mulher ainda completou: "Orem por mim. Estou com os dois braços e as duas mãos imobilizados sem poder mexer em nada, meu esposo que está me ajudando aqui. Paz do Senhor Jesus", pediu.
De acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a mulher recebeu atendimento no Centro de Tratamento de queimados e já recebeu alta.

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