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Covid-19

Prefeitura de Nova Venécia confirma primeiro caso de coronavírus

O paciente é um idoso, de 69 anos, que retornou recentemente de uma viagem ao Rio de Janeiro. Ele está internado no Hospital Roberto Silvares.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 16:28

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 16:28

Prefeitura de Nova Venécia
Prefeitura de Nova Venécia Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia
A cidade de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pela Prefeitura Municipal, na tarde desta terça-feira (7). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) contabilizou o caso no seu boletim epidemiológico.
De acordo com a prefeitura, o paciente infectado é um idoso de 69 anos. Ele está internado no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. A unidade é referência na região para pacientes com a Covid-19. O estado de saúde do homem não foi informado. 
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.

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Ainda segundo a prefeitura, o idoso foi encaminhado primeiramente para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia, quando sentiu os primeiros sintomas da doença. 
A Secretaria de Saúde informou que o paciente era monitorado desde 2 de abril, quando retornou de uma viagem ao Rio de Janeiro. Familiares e pessoas que tiveram contato com ele seguem em isolamento domiciliar. Nova Venécia já notificou sete casos suspeitos, seis deles foram descartados.

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