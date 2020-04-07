Prefeitura de Nova Venécia confirma primeiro caso de coronavírus

Prefeitura de Nova Venécia Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia

A cidade de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus . A informação foi divulgada pela Prefeitura Municipal, na tarde desta terça-feira (7). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) contabilizou o caso no seu boletim epidemiológico.

De acordo com a prefeitura, o paciente infectado é um idoso de 69 anos. Ele está internado no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. A unidade é referência na região para pacientes com a Covid-19. O estado de saúde do homem não foi informado.

Ainda segundo a prefeitura, o idoso foi encaminhado primeiramente para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia, quando sentiu os primeiros sintomas da doença.