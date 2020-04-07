Prefeitura de Nova Venécia confirma primeiro caso de coronavírus

A cidade de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pela Prefeitura Municipal, na tarde desta terça-feira (7). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) contabilizou o caso no seu boletim epidemiológico.
De acordo com a prefeitura, o paciente infectado é um idoso de 69 anos. Ele está internado no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. A unidade é referência na região para pacientes com a Covid-19. O estado de saúde do homem não foi informado.
Ainda segundo a prefeitura, o idoso foi encaminhado primeiramente para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia, quando sentiu os primeiros sintomas da doença.
A Secretaria de Saúde informou que o paciente era monitorado desde 2 de abril, quando retornou de uma viagem ao Rio de Janeiro. Familiares e pessoas que tiveram contato com ele seguem em isolamento domiciliar. Nova Venécia já notificou sete casos suspeitos, seis deles foram descartados.