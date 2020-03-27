Idosos no ES dão lição de amor contra o coronavírus

Idosos de asilo pedem que pessoas fiquem em casa no ES Crédito: Casa do Vovô Agustinho Baptista Veloso/ Reprodução

O isolamento social é a maneira mais eficaz para evitar o avanço do novo coronavírus , segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e também do Ministério da Saúde . No caso dos idosos, ficar em isolamento é ainda mais necessário, porque eles fazem parte do principal grupo de risco da Covid-19. Em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, os 27 moradores da Casa do Vovô Agustinho Baptista Veloso, decidiram fazer uma campanha para ajudar a frear o contágio da doença. Eles se uniram e gravaram um vídeo pedindo que as pessoas fiquem em casa.

O vídeo foi uma forma que encontramos para conscientizar a população a se prevenir, para que possamos voltar a rotina o mais breve possível, explicou a presidente do asilo, Sandra Venturim.

Além do vídeo, a instituição, que recebe idosos entre 60 e 80 anos, tomou algumas medidas para evitar que algum membro seja contaminado pela covid-19.

As visitas estão suspensas aqui no asilo, e qualquer funcionário que apresentar sintomas de gripe é afastado imediatamente do trabalho. Também tivemos o cuidado de ampliar nossas medidas de higiene, que já são bem rigorosas, concluiu a presidente.

CORONAVÍRUS EM NOVA VENÉCIA