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Idosos no ES dão lição de amor contra o coronavírus

Os  moradores da Casa do Vovô Agustinho Veloso,  em Nova Venécia, gravaram  um vídeo pedindo que as pessoas fiquem em casa pelos idosos e profissionais de saúde para combater o coronavírus

Publicado em 27 de Março de 2020 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 20:08
Fique em Casa
Idosos de asilo pedem que pessoas fiquem em casa no ES Crédito: Casa do Vovô Agustinho Baptista Veloso/ Reprodução
O isolamento social é a maneira mais eficaz para evitar o avanço do novo coronavírus, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e também do Ministério da Saúde. No caso dos idosos, ficar em isolamento é ainda mais necessário, porque eles fazem parte do principal grupo de risco da Covid-19. Em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, os 27 moradores da Casa do Vovô Agustinho Baptista Veloso, decidiram fazer uma campanha para ajudar a frear o contágio da doença. Eles se uniram e gravaram um vídeo pedindo que as pessoas fiquem em casa.
O vídeo foi uma forma que encontramos para conscientizar a população a se prevenir, para que possamos voltar a rotina o mais breve possível, explicou a presidente do asilo, Sandra Venturim.
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Além do vídeo, a instituição, que recebe idosos entre 60 e 80 anos, tomou algumas medidas para evitar que algum membro seja contaminado pela covid-19. 
As visitas estão suspensas aqui no asilo, e qualquer funcionário que apresentar sintomas de gripe é afastado imediatamente do trabalho. Também tivemos o cuidado de ampliar nossas medidas de higiene, que já são bem rigorosas, concluiu a presidente.

CORONAVÍRUS EM NOVA VENÉCIA 

A cidade de Nova Venécia ainda não registrou nenhum caso confirmado de contaminação pelo novo coronavírus. No último boletim da Secretária de Estado da Saúde (Sesa),  divulgado na noite desta sexta-feira (27), o município informou que monitora três casos suspeitos de covid-19. Outros três casos já foram descartados.

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