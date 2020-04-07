Duelo entre Bolsonaro e Mandetta reforça coalizão contra o presidente, dizem especialistas

Presidente Jair Bolsonaro limpa as mãos com álcool em gel oferecido pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Carolina Antunes/PR

As discordâncias e alfinetadas entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e os outros Poderes  Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF)  não são mais novidades. Contudo, o duelo do chefe do Executivo com o seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobretudo no meio da crise econômica e sanitária provocada pelo novo coronavírus , tem aumentado a coalizão de instituições que discordam das posturas do presidente. Cientistas políticos já avaliam que a manutenção de Mandetta no cargo, feita a partir de uma união de agentes internos e externos do governo, pode significar uma nova fase na gestão de Bolsonaro.

Nesta segunda-feira (6), durante todo o dia, o presidente foi desmotivado a demitir o ministro, que chegou a ter suas gavetas esvaziadas . Entre os coordenadores da operação "Fica, Mandetta" estão, principalmente, a ala dos militares no governo, composta pelo ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto; o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno; o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva; e o próprio vice-presidente, Hamilton Mourão. Especialistas já apontam os integrantes do grupo como os verdadeiros comandantes do governo durante a crise.

"Bolsonaro, neste momento, não manda no Brasil. Ele derreteu absurdamente. No combate ao coronavírus, é o ministro Mandetta que vem tocando o que precisa ser feito, com o apoio de outros integrantes do governo", analisa o cientista político João Gualberto Vasconcellos.

OS MOTIVOS DA DIVERGÊNCIA

Bolsonaro tem defendido o isolamento vertical (em que apenas as pessoas em grupo de risco fiquem em casa) e o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina (medicamentos para o combate da malária) para tratar pacientes com coronavírus. As duas medidas, contudo, não têm pesquisas que comprovem suficientemente seus efeitos positivos e não estão entre as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que Mandetta tem seguido.

Bolsonaro e o coronavírus

PREJUÍZO E TEMPO PERDIDO

Na opinião do cientista político e médico sanitarista Fernando Pignaton, Bolsonaro fez um cálculo errado ao ficar ao lado da ala olavista do governo e deixado um de seus filhos, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), liderar a crise pandêmica.

"Ele está sendo mal aconselhado politicamente. Posição semelhante a que ele vem tomando só o México, com a esquerda populista de Lopez Obrador, vinha tomando e lá ele já mudou de direção. A única ala que o presidente está escutando é a da oligarquia familiar que Bolsonaro instituiu em torno de si, que me parece agir vendo inimigos em todo o lugar", avalia.

A onda de apoio a Mandetta, interna e externa, já fez até ter início a discussão sobre a possibilidade de o STF impedir a saída de um ministro. Pignaton explica que, apesar de estar subordinado ao presidente, um ministro da Saúde, constitucionalmente, precisa seguir uma série de regramentos e convenções internacionais para basear suas medidas.

"O papel do ministro, como médico e gestor da Saúde, é aconselhar cientificamente o presidente. E é o que ele tem feito. Ir de encontro a essa orientação é atrasar a emergência de medidas que o país precisa neste momento e gastar energia desnecessária para conter esse desentendimento", complementa.

João Gualberto Vasconcellos aponta que a massa que ainda sustenta o presidente são os "bolsonaristas de raiz", cerca de 17% do eleitorado que o apoiavam desde o início da campanha de 2018. O apoio dos liberais e moderados anti-petistas, para o cientista político, se foi. Ele diz que, ainda que o presidente queira manter seu eleitorado fiel, é preciso se cercar, principalmente em período de crises, dos mais moderados.

"É como se costuma dizer na política, precisa-se dos revoltosos para se chegar ao poder, mas não se governa junto com eles", pontua.

ENTENDA A CRISE