Casagrande: 50 mil testes comprados da China chegam ao ES nos próximos dias

O governo do Estado está aguardando a chegada de 50 mil testes para exames do novo coronavírus que foram comprados da China. O governador Renato Casagrande disse em entrevista nesta manhã (08) que os produtos foram embarcados nesta terça-feira (07) e devem chegar ao Espírito Santo nos próximos dias.
Essa semana estão chegando 50 mil testes que compramos da China. Foram embarcados ontem (terça) na China, então, nos próximos dias eles devem chegar aqui no Espírito Santo, contou o governador.
Além desta compra, o Estado está organizando outra aquisição de 30 mil testes, que com o que é recebido do governo federal e uma doação que foi feita por uma empresa particular, Casagrande espera ter mais de 100 mil testes.
Nós estamos recebendo 800 testes por semana do Ministério da Saúde e conseguimos dois mil a mais, que compramos no mercado nacional. Ganhamos mais 15 mil testes de uma empresa e estamos comprando mais 30 mil testes. Vamos ter mais de 100 mil testes para os capixabas", afirmou.
Ainda segundo o governador, os testes no Estado são realizados em uma média de 24 horas. O Espírito Santo é o único Estado que não tem atraso. As amostras que chegam são avaliadas de um dia para o outro. Nosso laboratório que fazia 50 testes por dia, já pode fazer mais de 600 por dia. Não fazemos hoje, porque não temos os testes, mas faremos nos próximos dias. Não tem fila para realização dos testes", disse.