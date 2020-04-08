Casagrande: 50 mil testes comprados da China chegam ao ES nos próximos dias

Além desta compra, o Estado está organizando outra aquisição de 30 mil testes, que com o que é recebido do governo federal e uma doação que foi feita por uma empresa particular, Casagrande espera ter mais de 100 mil testes.

Ainda segundo o governador, os testes no Estado são realizados em uma média de 24 horas. O Espírito Santo é o único Estado que não tem atraso. As amostras que chegam são avaliadas de um dia para o outro. Nosso laboratório que fazia 50 testes por dia, já pode fazer mais de 600 por dia. Não fazemos hoje, porque não temos os testes, mas faremos nos próximos dias. Não tem fila para realização dos testes", disse.