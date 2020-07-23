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Protegida ao celebrar

Aos 90 anos, idosa ganha festa de aniversário por vitrine de loja no ES

A homenagem diferente foi realizada para preservar a saúde de dona Carmita Xavier da Cruz, em Itapemirim, em função do coronavírus. Filhos e netos ficaram emocionados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 16:43

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 16:43

Idosa recebe o carinho da família por meio de uma vitrine
Idosa recebe o carinho da família por meio de uma vitrine Crédito: Divulgação
Os 90 anos da dona Carmita Xavier da Cruz não poderiam "passar em branco", nem mesmo diante da pandemia do novo coronavírus. Segundo a família da moradora de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, filhos e netos decidiram homenageá-la, mas de uma forma segura. A idosa ganhou uma festa de aniversário pela vitrine do ateliê de uma das filhas.
Dona Carli, como é conhecida na cidade, completou 90 anos no dia 14 de julho e a homenagem aconteceu no último domingo (18). Segundo a neta Rebeca Xavier da Cruz, a ideia surgiu dos filhos e netos. Sempre fazíamos a festa ou um café da tarde, com todos. Decidimos fazer a homenagem no ateliê de uma das filhas, que mora ao lado da casa dela. Uma forma de preservá-la, conta a neta.

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A família se reuniu na calçada, respeitando o distanciamento entre as pessoas e usando máscara, na frente da vitrine decorada, onde a matriarca recebeu as homenagens. Uma celebração foi realizada na calçada por um pastor, em seguida todos cantaram louvores e o tradicional "parabéns pra você".
Segundo a neta, apesar de não ser uma festa surpresa, dona Carli ficou emocionada em ver a família. A idosa é viúva, mãe de 8 filhos, tem dezenas de netos e até bisnetos.

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