Aos 90 anos, idosa ganha festa de aniversário por vitrine de loja no ES

Os 90 anos da dona Carmita Xavier da Cruz não poderiam "passar em branco", nem mesmo diante da pandemia do novo coronavírus. Segundo a família da moradora de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, filhos e netos decidiram homenageá-la, mas de uma forma segura. A idosa ganhou uma festa de aniversário pela vitrine do ateliê de uma das filhas.
Dona Carli, como é conhecida na cidade, completou 90 anos no dia 14 de julho e a homenagem aconteceu no último domingo (18). Segundo a neta Rebeca Xavier da Cruz, a ideia surgiu dos filhos e netos. Sempre fazíamos a festa ou um café da tarde, com todos. Decidimos fazer a homenagem no ateliê de uma das filhas, que mora ao lado da casa dela. Uma forma de preservá-la, conta a neta.
A família se reuniu na calçada, respeitando o distanciamento entre as pessoas e usando máscara, na frente da vitrine decorada, onde a matriarca recebeu as homenagens. Uma celebração foi realizada na calçada por um pastor, em seguida todos cantaram louvores e o tradicional "parabéns pra você".
Segundo a neta, apesar de não ser uma festa surpresa, dona Carli ficou emocionada em ver a família. A idosa é viúva, mãe de 8 filhos, tem dezenas de netos e até bisnetos.