Aos 90 anos, idosa ganha festa de aniversário por vitrine de loja no ES

Dona Carli, como é conhecida na cidade, completou 90 anos no dia 14 de julho e a homenagem aconteceu no último domingo (18). Segundo a neta Rebeca Xavier da Cruz, a ideia surgiu dos filhos e netos. Sempre fazíamos a festa ou um café da tarde, com todos. Decidimos fazer a homenagem no ateliê de uma das filhas, que mora ao lado da casa dela. Uma forma de preservá-la, conta a neta.