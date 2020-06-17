Família faz coral virtual no aniversário de 90 anos de matriarca no ES

Apesar de não ter ganhado a festa de aniversário do jeito que sonhava, Dona Nalzira de Castro Vargas, com ajuda dos 12 filhos, 32 netos e participação dos 19 bisnetos, comemorou os 90 anos virtualmente nessa segunda-feira (15). A família decidiu fazer uma homenagem a ela, gravando vídeos cantando, como em um verdadeiro coral. Ela, que tem passado a quarentena em Taquara, no interior de Muqui, município ao Sul do Estado, assistiu à apresentação de casa, como mandam as determinações de isolamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus.
De acordo com o neto Guilherme de Lima Vargas, universitário de 23 anos, a avó ficou muito emocionada com a homenagem. "No aniversário de 80 anos, ela fez uma festa e, naquela oportunidade, teve um coral com toda a família. Desta vez, como não era possível juntar toda a família presencialmente, resolvemos fazer um coral virtual. Até o neto dela que mora nos Estados Unidos conseguiu participar. Após a surpresa inicial, Nalzira foi surpreendida com outro vídeo, desta vez uma homenagem com fotos dela e vídeos com depoimentos dos 12 filhos e da neta que representou a sua filha falecida. Minha vó chorou muito durante os depoimentos", contou.
E para quem pensou que acabou por aí, se enganou: a festa também contou com bolo, em uma comemoração presencial restrita aos membros da família que estão cuidado da idosa. "Apenas algumas pessoas da família que ajudaram na estrutura da transmissão de toda a surpresa ao vivo foram para o sítio onde a minha vó está, apenas para viabilizar a transmissão da localidade. Todos usaram máscara o tempo todo e não tiveram contato com ela", descreveu.