Família faz coral virtual no aniversário de 90 anos de matriarca no ES

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De acordo com o neto Guilherme de Lima Vargas, universitário de 23 anos, a avó ficou muito emocionada com a homenagem. "No aniversário de 80 anos, ela fez uma festa e, naquela oportunidade, teve um coral com toda a família. Desta vez, como não era possível juntar toda a família presencialmente, resolvemos fazer um coral virtual. Até o neto dela que mora nos Estados Unidos conseguiu participar. Após a surpresa inicial, Nalzira foi surpreendida com outro vídeo, desta vez uma homenagem com fotos dela e vídeos com depoimentos dos 12 filhos e da neta que representou a sua filha falecida. Minha vó chorou muito durante os depoimentos", contou.