Padre que administra a Diocese de Cachoeiro está com Covid-19

Padre Walter Luiz Barbiero que administra a Diocese de Cachoeiro está com Covid-19 Crédito: Divulgação

O padre Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé, administrador diocesano da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, foi diagnosticado na última quarta-feira (5) com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus . Ele se recupera em casa, em isolamento social.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (6) pela assessoria. O presbítero apresentou sintomas gripais desde o início da semana passada e logo procurou atendimento médico e se manteve em isolamento. Ontem, o resultado dos exames confirmaram que a gripe se tratava, na verdade, da doença que provoca a pandemia em todo o mundo.

Padre Walter Luiz segue em isolamento na residência paroquial da Paróquia São Pedro, onde é pároco, durante esta semana e também na próxima.

Até o dia 31 de julho, segundo dados da Comissão Nacional de Presbíteros (CNP), vinculada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o país possuía 415 padres diocesanos contaminados com a Covid-19. Na Diocese de Cachoeiro, três casos foram confirmados, sendo o Frei Clébson Rodrigues, Monsenhor Antônio Rômulo Zagotto e o Padre Walter Luiz Altoé.