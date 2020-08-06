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Pandemia

Padre que administra a Diocese de Cachoeiro está com Covid-19

Padre Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé foi diagnosticado com a doença nesta quarta-feira (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 15:06

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 15:06

Padre Walter Luiz Barbiero que administra a Diocese de Cachoeiro está com Covid-19
Padre Walter Luiz Barbiero que administra a Diocese de Cachoeiro está com Covid-19 Crédito: Divulgação
O padre Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé, administrador diocesano da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi diagnosticado na última quarta-feira (5) com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ele se recupera em casa, em isolamento social.

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A informação foi divulgada nesta quinta-feira (6) pela assessoria. O presbítero apresentou sintomas gripais desde o início da semana passada e logo procurou atendimento médico e se manteve em isolamento. Ontem, o resultado dos exames confirmaram que a gripe se tratava, na verdade, da doença que provoca a pandemia em todo o mundo.

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Padre Walter Luiz segue em isolamento na residência paroquial da Paróquia São Pedro, onde é pároco, durante esta semana e também na próxima.
Até o dia 31 de julho, segundo dados da Comissão Nacional de Presbíteros (CNP), vinculada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o país possuía 415 padres diocesanos contaminados com a Covid-19. Na Diocese de Cachoeiro, três casos foram confirmados, sendo o Frei Clébson Rodrigues, Monsenhor Antônio Rômulo Zagotto e o Padre Walter Luiz Altoé.
Apesar da melhora em relação a semana passada, Padre Walter Luiz ainda apresenta sintomas típicos da Covid-19. É uma doença traiçoeira, que deixa o corpo debilitado. É preciso que todos tenhamos consciência do quão sério ela é, falou o administrador diocesano.

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