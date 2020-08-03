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Adaptação à pandemia

Coronavírus no ES: Sesa estuda fazer inquérito sorológico nas ruas

Novo método tem o objetivo de medir infecção entre quem está saindo de casa, público que é cada vez mais numeroso; mesmo assim, visita domiciliar está mantida para a próxima fase de testes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 17:28

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 17:28

Data: 27/05/2020 - ES - Viana - Profissionais da saúde fazendo o Inquérito Sorològico no bairro Nova Bethânia , em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Novo método do inquérito sorológico permitiria a testagem das pessoas nas ruas do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
Coronavírus no ES - Sesa estuda fazer inquérito sorológico nas ruas
Com as subsequentes flexibilizações e a retomada de atividades, cada vez mais capixabas estão saindo de casa durante a pandemia do novo coronavírus. Para medir a infecção nessa parcela da sociedade, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) estuda realizar um inquérito sorológico de fluxo de pessoas.
A metodologia consiste em fazer a testagem em locais públicos como ruas, avenidas, parques e terminais de ônibus  onde grande parte da população tem estado diariamente. A possível mudança acompanharia o menor índice de isolamento e a maior interação social no Espírito Santo.
"O objetivo é medir e comparar as diferentes projeções estatísticas obtidas por meio do inquérito de fluxo de pessoas e através das visitas domiciliares"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Adotado desde maio deste ano, o método em que as pessoas são testadas dentro das próprias casas está confirmado para a próxima fase do inquérito sorológico, prevista para acontecer durante esse mês de agosto. A data exata em que será realizada, no entanto, ainda não foi divulgada.

RESULTADO MAIS FIDEDIGNO

Anunciada no início da tarde desta segunda-feira (3), a adaptação ajudaria a Secretaria de Saúde a identificar a real taxa de prevalência da Covid-19 no Estado. Realizada no final de julho, a quinta etapa mostrou que houve uma redução do índice, se comparado com a fase anterior.
De acordo com os resultados mais recentes, o Espírito Santo teria 6,52% da população infectada pelo novo coronavírus. Número que equivaleria a aproximadamente 262 mil capixabas  quantidade 32% menor que a estimada pela quarta etapa do inquérito sorológico, realizada em junho.
As possíveis explicações foram apresentadas pelo secretário Nésio Fernandes. As pessoas encontradas têm realmente ficado em casa. Além disso, há a possibilidade da redução de anticorpos detectáveis, seja pelo passar do tempo, pelo menor número de casos agudos ou pela maior quantidade de assintomáticos, explicou.

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