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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.600 mortes e passa de 85 mil casos

Segundo a Secretária de Saúde, foram mais 960 infectados e 22 novos óbitos nas últimas 24 horas

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 17:03
Covid-19: Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Covid-19: Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares
Nesta segunda-feira (03), o Espírito Santo superou a marca dos 85 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 85.215 diagnósticos positivos e 2.600 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 960 infectados e 22 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande VitóriaVila Velha (12.701), Vitória (11.422), Serra (10.811) e Cariacica (9.030). Logo em seguida, aparecem três  municípios do interior do Estado: Linhares (4.493), Colatina (3.808) e Cachoeiro de Itapemirim (3.632).
No recorte por bairros, Jardim Camburi permanece como o que tem mais moradores infectados. Localizado na Capital, ele já tem 1.515 casos confirmados da Covid-19. Em segundo e terceiro lugares, aparece Praia da Costa (1.394) e Itapuã (954). 
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 3,05%. 
Ao todo, desde o início da pandemia, 178.038 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 69.918 são considerados curados.

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