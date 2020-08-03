Mulher usando máscara e álcool em gel Crédito: siraphol s. / Freepik

O segundo Inquérito Sorológico realizado no Espírito Santo apontou que a maioria das pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus não tinha o hábito de higienizar embalagens dos produtos adquiridos em compras.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - contaminados no ES não tinham por hábito higienizar embalagens

"A positividade foi maior entre as pessoas que não fazem a higiene dos pacotes de mercadorias que trazem do supermercado. Esses indivíduos estão sujeito a uma maior exposição à doença, assim como quem não usa as máscaras também está entre os mais infectados", explicou Nésio Fernandes.

As pessoas que saem mais de casa representam a maioria da população já infectada, segundo apontou o inquérito. Quando se trata do perfil dos indivíduos que tiveram a Covid-19, mulheres e negros são os mais atingidos.

"As mulheres continuam sendo a maioria dos positivados, assim como os pretos e pardos. Mantém também a característica de quem usa mais o transporte público ter um risco maior de contágio", explicou.

Sobre a escolaridade dos testados, moradores que estudaram até a quarta série do ensino fundamental compõem a parcela mais representativa entre os infectados, assim como as que usam o transporte público.