Nesta nova fase, o inquérito sorológico é realizado em 13 municípios capixabas Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Entenda por que a taxa de prevalência da Covid-19 caiu no ES

A prevalência é a proporção de casos de Covid-19 existentes na população no período pesquisado e, portanto, é natural que a cada investigação haja um aumento na taxa, cujo índice varia, com maior ou menor velocidade, a depender do ritmo da curva de transmissão da doença.

O inquérito sorológico realizado no Estado faz projeções da prevalência a partir dos resultados do exame com as pessoas que são submetidas ao teste.

Na quarta fase do primeiro inquérito sorológico, o Espírito Santo apresentava prevalência de 9,6% e, agora, está em 6,52%. Na Grande Vitória , a redução foi ainda maior, passando de 11,5% para 7,29%. No interior, o índice ficou estável, oscilando de 4,4% para 4,25%.

Os dados foram divulgados pelo secretário Nésio Fernandes que, na coletiva, reconheceu que o resultado surpreendeu a equipe da Sesa e, na última semana, técnicos do órgão e consultores externos fizeram uma análise detalhada para apresentar algumas possibilidades para a redução.

A possível diminuição da prevalência, segundo Nésio Fernandes, pode estar relacionada às seguintes hipóteses:

a amostra encontrada nas casas nesta investigação ser diferente da que foi alcançada pelo primeiro inquérito, uma vez que houve recentemente flexibilização de atividades, como comércio e academias, e agora só estão em casa as pessoas que cumprem efetivamente o isolamento social;

a possibilidade de redução do quantitativo de anticorpos detectáveis no sangue das pessoas que apresentaram sintomas, após três meses do resultado positivo para a doença;

menos casos agudos circulando e a utilização no inquérito de um teste combinado de IgM e IgG (pool de anticorpos) pode ter impactado no resultado do teste (menos IgM positivos no pool )  influenciando no resultado final da prevalência. O IgM é o primeiro anticorpo a aparecer, mas ele é um marcador temporário;



proporção maior de assintomáticos, que produzem menor quantidade de anticorpos detectáveis.

Diante do fato de que mais pessoas estão fora de casa, a Sesa está avaliando implementar o inquérito além da visita domiciliar. Na próxima etapa, ainda será mantida a metodologia atual, porém há uma perspectiva de levar a coleta do exame para outros pontos.

"Estamos estudando fazer o inquérito de fluxo de pessoas para poder medir as diferentes projeções estatísticas nas ruas, nos parques, nos terminais, com o comportamento do inquérito já realizado em domicílio", aponta Nésio Fernandes.

INQUÉRITO

A cidade de Colatina, no Noroeste do Estado, foi a que apresentou a maior prevalência - 8,59% - e, na sequência, os quatro municípios da Região Metropolitana investigados: em Vila Velha foi de 8,27%; em Cariacica, 8,08%; na Serra, 7,29%; e em Vitória, 5,5%.