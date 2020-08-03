Covid-19: taxa de ocupação de UTI tem leve alta no ES e chega a 73,96%

O Painel Covid-19 apontou que o ES possui 73,96% das UTIs em utilização Crédito: Reprodução/TV

As enfermarias para tratar pessoas infectadas pela Covid-19 registraram 54,68% de ocupação, com 759 leitos disponibilizados e 415 em uso, de acordo com o painel. No total, somando enfermarias e UTIs, são 1.454 leitos no Espírito Santo e 929 estão ocupados. Isso significa um percentual de 63,89%.

O Painel Covid-19 indicou que a taxa de ocupação das UTIs subiu em 1,41 pontos percentuais nas últimas 24 horas, passando de 72,55% para os 73,96% desta segunda-feira (3). Além disso, segundo a Sesa, foram disponibilizados 10 leitos a mais em relação ao que constava na atualização deste domingo (02), quando o Estado possuía 685 vagas nas UTIs.

A Região Metropolitana do Espírito Santo segue com a taxa de ocupação de UTIs mais alta do Estado, com 78,42%. Segundo a Sesa, são 468 leitos existentes e 367 estão em uso. A Região Norte aparece logo em seguida, com 76,92% dos leitos sendo utilizados. São 78 oferecidos e 60 em utilização.

A Região Sul registrou um percentual de 63,16% de utilização de UTIs, com 95 leitos disponibilizados e 60 em uso. Já a Região Central possui a menor taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado: 50%, com 54 leitos existentes e 27 ocupados.

MIGRAÇÃO DE LEITOS