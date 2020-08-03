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Pandemia

Covid-19: taxa de ocupação de UTI tem leve alta no ES e chega a 73,96%

O Painel Covid-19 indicou que são 695 leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus e 514 estão sendo utilizados no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 16:36

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 16:36

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
O Painel Covid-19 apontou que o ES possui 73,96% das UTIs em utilização Crédito: Reprodução/TV
Após leve redução do índice neste domingo (02), a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo voltou a subir e chegou a 73,96%. A informação consta na atualização desta segunda-feira (3) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), que informou que o Estado possui 695 leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus e 514 estão sendo utilizados.
As enfermarias para tratar pessoas infectadas pela Covid-19 registraram 54,68%  de ocupação, com 759 leitos disponibilizados e 415 em uso, de acordo com o painel. No total, somando enfermarias e UTIs, são 1.454 leitos no Espírito Santo e 929 estão ocupados. Isso significa um percentual de 63,89%
O Painel Covid-19 indicou que a taxa de ocupação das UTIs subiu em 1,41 pontos percentuais nas últimas 24 horas, passando de 72,55% para os 73,96% desta segunda-feira (3). Além disso, segundo a Sesa, foram disponibilizados 10 leitos a mais em relação ao que constava na atualização deste domingo (02), quando o Estado possuía 685 vagas nas UTIs.

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A Região Metropolitana do Espírito Santo segue com a taxa de ocupação de UTIs mais alta do Estado, com 78,42%. Segundo a Sesa, são 468 leitos existentes e 367 estão em uso. A Região Norte aparece logo em seguida, com 76,92% dos leitos sendo utilizados. São 78 oferecidos e 60 em utilização.
A Região Sul registrou um percentual de 63,16% de utilização de UTIs, com 95 leitos disponibilizados e 60 em uso. Já a Região Central possui a menor taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado: 50%, com 54 leitos existentes e 27 ocupados.

MIGRAÇÃO DE LEITOS

Durante coletiva de imprensa por videoconferência nesta segunda-feira (3), o secretário do Estado de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que ainda nesta semana deve haver uma redução na quantidade de leitos de UTI disponibilizados para o tratamento de pacientes com coronavírus. Segundo o secretário, 40 leitos já foram migrados para UTIs não-Covid.
"Não se assustem na terça-feira (4) e quarta-feira (5) com a ocupação dos leitos hospitalares, porque amanhã haverá uma migração muito grande de leitos de enfermaria para pacientes não Covid-19. Temos quase 40 leitos já migrados e iremos continuar esse processo na medida em que continuarmos com uma ocupação em torno dos 70%", avisou o secretário.

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