Taxa de ocupação: 72,55% dos leitos de UTI têm pacientes com Covid no ES

Ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) para a Covid-19 caiu no ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Depois de aumentos consecutivos , a taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) voltou a cair no Espírito Santo . Neste domingo (2), o índice está em 72,55%. Isso significa que do total de 685 vagas públicas para atender pacientes infectados pelo novo coronavírus , 497 já estão com pacientes.

A estratégia adotada leva em consideração a fase da pandemia em território capixaba. Se houver um agravamento e mais de 80% das UTIs ficarem ocupadas, os leitos voltarão a serem reservados para a Covid-19. Por outro lado, se a taxa de ocupação continuar caindo, mais vagas podem ser liberadas.

A SITUAÇÃO DE CADA REGIÃO

Neste domingo (2), a Região Norte do Espírito Santo passou a ter a situação mais crítica do Estado. Das 78 vagas de UTI, 62 estão ocupadas. O que equivale a 79,49%. Em segundo lugar, aparece a Região Metropolitana, com uma taxa de ocupação de 76,5%. Ou seja, dos 468 leitos, 358 estão com pacientes.

Já as regiões Sul e Central aparecem em cenários mais confortáveis. A primeira está com 56 das 95 UTIs ocupadas; enquanto a segunda tem 21 das 44 vagas em uso. Respectivamente, esses dados equivalem a taxas de ocupação de 58,95% e 47,73%.

OCUPAÇÃO DOS LEITOS DE ENFERMARIA