Taxa de ocupação: 72,55% dos leitos de UTI têm pacientes com Covid no ES

Depois de aumentos consecutivos, a taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) voltou a cair no Espírito Santo. Neste domingo (2), o índice está em 72,55%. Isso significa que do total de 685 vagas públicas para atender pacientes infectados pelo novo coronavírus, 497 já estão com pacientes.
O nível atual é próximo do registrado na última sexta-feira (31) e está dentro da faixa considerada de segurança pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Vale lembrar que o governo do Estado começou a transição gradual de leitos, para atender a outras doenças, no início desta semana.
A estratégia adotada leva em consideração a fase da pandemia em território capixaba. Se houver um agravamento e mais de 80% das UTIs ficarem ocupadas, os leitos voltarão a serem reservados para a Covid-19. Por outro lado, se a taxa de ocupação continuar caindo, mais vagas podem ser liberadas.
A SITUAÇÃO DE CADA REGIÃO
Neste domingo (2), a Região Norte do Espírito Santo passou a ter a situação mais crítica do Estado. Das 78 vagas de UTI, 62 estão ocupadas. O que equivale a 79,49%. Em segundo lugar, aparece a Região Metropolitana, com uma taxa de ocupação de 76,5%. Ou seja, dos 468 leitos, 358 estão com pacientes.
Já as regiões Sul e Central aparecem em cenários mais confortáveis. A primeira está com 56 das 95 UTIs ocupadas; enquanto a segunda tem 21 das 44 vagas em uso. Respectivamente, esses dados equivalem a taxas de ocupação de 58,95% e 47,73%.
OCUPAÇÃO DOS LEITOS DE ENFERMARIA
Destinadas aos pacientes com quadros moderados da Covid-19, os leitos de enfermaria estão com taxa de ocupação de 58,85%. Em outras palavras, das 729 vagas ofertadas no Espírito Santo, 429 já estão em uso. O cenário mais crítico é o da Região Metropolitana (68,09%), seguida pelas regiões Sul (55,95%), Norte (39,2%) e Central (26%).