Coronavírus no ES: ocupação de leitos de UTI é de 73,61%

Leitos semi-intensivos no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES

A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 registrou um novo aumento neste sábado (1°) no Espírito Santo . Das 667 vagas na rede estadual de saúde para pacientes em estado grave por causa do coronavírus , 491 estão em uso, totalizando uma ocupação de 73,61%. O índice estava em 72,36% na sexta (31).

Desde o início da semana, quando a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) começou a migração de leitos exclusivos para pacientes com a Covid-19 para tratamento de outras doenças, a taxa de ocupação de UTIs voltou a crescer gradativamente.

Ainda assim, a taxa está dentro da margem de segurança estabelecida pela pasta, de até 80% de ocupação. Se o Estado chegar novamente a esse índice, a Sesa voltará a reservar leitos para a Covid-19. Já se ele ficar mais próximo dos 70%, é possível liberar novas vagas para outros pacientes.

REGIÕES

Entre as regiões, a Metropolitana continua com a maior taxa de ocupação de UTIs. Dos 450 leitos exclusivos no SUS para a doença, 352 estão em uso, o que corresponde a 78,22%.