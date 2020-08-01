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Pandemia

Coronavírus no ES: ocupação de leitos de UTI é de 73,61%

Taxa está dentro da margem de segurança, de até 80% de ocupação. Se o Estado chegar novamente a esse índice, a Sesa voltará a reservar leitos para a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2020 às 19:24

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 19:24

Foram entregues 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra
Leitos semi-intensivos no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES
A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 registrou um novo aumento neste sábado (1°) no Espírito Santo. Das 667 vagas na rede estadual de saúde para pacientes em estado grave por causa do coronavírus, 491 estão em uso, totalizando uma ocupação de 73,61%. O índice estava em 72,36% na sexta (31).

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Desde o início da semana, quando a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) começou a migração de leitos exclusivos para pacientes com a Covid-19 para tratamento de outras doenças, a taxa de ocupação de UTIs voltou a crescer gradativamente.
Ainda assim, a taxa está dentro da margem de segurança estabelecida pela pasta, de até 80% de ocupação. Se o Estado chegar novamente a esse índice, a Sesa voltará a reservar leitos para a Covid-19. Já se ele ficar mais próximo dos 70%, é possível liberar novas vagas para outros pacientes.

REGIÕES

Entre as regiões, a Metropolitana continua com a maior taxa de ocupação de UTIs. Dos 450 leitos exclusivos no SUS para a doença, 352 estão em uso, o que corresponde a 78,22%.
Também continua elevada a taxa na região Norte, onde 75,64% das UTIs estão em uso. Na região Sul a ocupação está em 63,16%, e, na Central, em 45,45%.

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