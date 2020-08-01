ES registra 522 novos casos de Covid-19 e mais 21 mortes em 24 horas

Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus Crédito: Freepik

Com os novos registros, o Estado chegou a um total de 83.814 diagnósticos da doença confirmados e 2.565 óbitos. Com isso, a taxa de letalidade do coronavírus em terras capixabas está em 3,06% (estava em 3,05% até sexta).

Mais uma vez, o número de pacientes que venceram a luta contra a Covid-19 cresceu mais que o de casos em um dia. São 68.130 pessoas recuperadas no Estado, 1.013 a mais do que no boletim de sexta-feira. Assim, 81% dos infectados já estão curados. Até agora, já foram aplicados mais de 175 mil testes para diagnóstico da doença no Espírito Santo.

O Painel aponta que a média de novos casos confirmados no Estado nos últimos 14 dias foi de 772. Isso significa uma redução de 29,3% em comparação com a média de confirmados do período anterior, que foi de 1.093. Já a média diária de mortes está em 22, número 21,3% menor.

Olhando o número total de casos, as cidades campeãs ainda são as da Grande Vitória. Vila Velha lidera com 12.449 diagnósticos positivos, seguida de Vitória (11.300) e Serra (10.699).