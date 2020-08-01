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Pandemia

ES registra 522 novos casos de Covid-19 e mais 21 mortes em 24 horas

Número de recuperados de sexta para sábado cresceu quase o dobro dos novos casos. Média diária de mortes e registros da doença seguem em queda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2020 às 17:15

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 17:15

Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik
Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo contabilizou nas últimas 24 horas 522 novos casos de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e mais 21 mortes. Os dados são deste sábado (1°) e foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) através do Painel Covid-19.
Com os novos registros, o Estado chegou a um total de 83.814 diagnósticos da doença confirmados e 2.565 óbitos. Com isso, a taxa de letalidade do coronavírus em terras capixabas está em 3,06% (estava em 3,05% até sexta).
Mais uma vez, o número de pacientes que venceram a luta contra a Covid-19 cresceu mais que o de casos em um dia. São 68.130 pessoas recuperadas no Estado, 1.013 a mais do que no boletim de sexta-feira. Assim, 81% dos infectados já estão curados. Até agora, já foram aplicados mais de 175 mil testes para diagnóstico da doença no Espírito Santo.
A doença vem perdendo força no Estado. O último final de semana de julho, por exemplo, teve o menor número de mortes desde maio. A ocupação de leitos também tem alcançado os melhores patamares desde o início da pandemia, com uma redução gradativa.

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O Painel aponta que a média de novos casos confirmados no Estado nos últimos 14 dias foi de 772. Isso significa uma redução de 29,3% em comparação com a média de confirmados do período anterior, que foi de 1.093. Já a média diária de mortes está em 22, número 21,3% menor.
Com isso, o novo Mapa da Matriz de Risco divulgado pelo governo do Estado neste sábado já traz mais cidades em risco baixo do que em risco alto. A maioria, porém, está em alerta amarelo (risco moderado).
Olhando o número total de casos, as cidades campeãs ainda são as da Grande Vitória. Vila Velha lidera com 12.449 diagnósticos positivos, seguida de Vitória (11.300) e Serra (10.699).
Entre os bairros de todo o Estado, Jardim Camburi, em Vitória, lidera os registros da doença, com 1.501 casos.

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