Doações em dinheiro para combate à Covid-19 no ES chegam a R$ 615 mil

Cestas básicas: doações atendem famílias monitoradas pelas secretarias de Assistência Social dos municípios Crédito: Rafaela Frutoso

As informações estão disponíveis no site do programa. Só através do chamado Documento Único de Arrecadação (DUA), que é um boleto que recolhe recursos diretamente para o caixa do Estado, foram R$ 481 mil recebidos até a última quinta-feira (30), tanto de pessoas físicas como jurídicas.

No site é possível consultar a lista com todas as doações. A maioria é de pessoas físicas que emitiram boletos com valores entre R$ 10 e R$ 200. Mas também grandes donativos de empresas. Só um CNPJ doou R$ 373 mil no dia 8 de maio. Outra empresa contribuiu com R$ 50 mil no dia 23 de abril. Não são divulgados os nomes das pessoas ou empresas.

Já a conta criada pelo governo do Estado no Banestes para receber transferências já soma mais de R$ 130 mil em doações. Pelo extrato bancário disponibilizado, é possível ver não só as transferências como as retiradas feitas pelo governo. Praticamente todo o dinheiro já foi usado.

Os recursos vão para os fundos de Assistência Social e de Defesa Civil, para que possam ser repassados aos municípios. São as prefeituras, por meio das secretarias de Assistência Social, que executam as doações, levando em conta os cadastros de famílias que mais precisam.

ALIMENTOS E KITS

Além de dinheiro, o programa também recebe cestas básicas, kits de higiene e limpeza, pacotes de fraldas, álcool e máscaras. As doações podem ser entregues em unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

Segundo os dados do ES Solidário, com as doações recebidas, já foram entregues mais de 11,6 mil cestas básicas, 5 mil kits de higiene e limpeza, 1,1 mil litros de álcool, 351 pacotes de fraldas, além de 6,3 mil itens avulsos não especificados.

Essas doações também são repassadas aos municípios. Até sexta-feira (31), tinham sido beneficiados com os kits 46 cidades e 212 entidades coletivas, segundo o portal do governo.

ACÕES DE EMPRESAS

O ES Solidário também é o responsável por receber donativos de empresas e distribuí-los. Até agora, foram registradas contribuições de produtos e serviços das companhias Petrobras, Fundação Itaú, 99pop, ArcelorMittal, Vale, Terminal Portuário de Vila Velha (Log-in), Souza Cruz, Líder Limpeza, In Loco Tecnologia, além de instituições como a Ufes, Senai o Ministério da Justiça e Comunitas.

A Petrobras, por exemplo, doou 105 mil litros de óleo diesel e 55 mil litros de gasolina para o enfrentamento da Covid-19. A Fundação Itaú contribuiu com 33,5 mil máscaras cirúrgicas e 5 aparelhos para anestesia. A 99pop liberou 6 mil vouchers no valor de R$ 20 em corridas no aplicativo para ações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Vale, Senai e Ufes doaram serviços para recuperação de respiradores quebrados. A Comunitas enviou 140 camas para equipar novos leitos destinados ao tratamento de pacientes com a Covid-19.

As listas com todas as doações recebidas, em dinheiro, kits, serviços e produtos, pode ser conferida no site www.coronavirus.es.gov.br/doacoes-es-solidario

COMO DOAR

EM DINHEIRO

Como doar: As doações deverão ser feitas por meio de boleto bancário, gerando um Documento Único de Arrecadação (DUA) ou por meio de transferência bancária para conta do Banestes.

As doações deverão ser feitas por meio de boleto bancário, gerando um Documento Único de Arrecadação (DUA) ou por meio de transferência bancária para conta do Banestes. Como fazer: Por boleto, basta gerar a DUA no site da Sefaz (ou clicando aqui), selecionar a opção "Doações para Combate ao Coronavírus (Covid-19)", preencher o número do CPF ou CNPJ, informar o município, a data de vencimento e o valor da doação. Já a conta corrente para transferência é 3078236-1 , agência 104, e CNPJ 27.080.530.0001-43.

Por boleto, basta gerar a DUA no site da Sefaz (ou clicando aqui), selecionar a opção "Doações para Combate ao Coronavírus (Covid-19)", preencher o número do CPF ou CNPJ, informar o município, a data de vencimento e o valor da doação. Já a conta corrente para transferência é 3078236-1 , agência 104, e CNPJ 27.080.530.0001-43. Para onde vai o dinheiro: as doações serão concentradas na conta única do Tesouro Estadual e destinadas para a assistência social e ações de combate ao coronavírus.



OUTROS DONATIVOS