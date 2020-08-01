Ciência e tecnologia: Espírito Santo terá mais recursos para pesquisas

Editais vão apoiar projetos de pesquisa no ES Crédito: Bokskapet/Pixabay

Os olhos do mundo estão voltados para a ciência e na capacidade de resolução de problemas que ela sugere. Sem medicamento eficaz contra o coronavírus , a produção da vacina é a maior aposta no combate à Covid-19. No Estado , uma boa notícia: pesquisadores terão mais recursos financeiros para executar trabalhos.

No início de junho deste ano, o governo do Estado destinou R$ 3 milhões para o apoio a projetos com ações efetivas e inovadoras para enfrentar a Covid-19, por meio do edital lançado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), autarquia vinculada à Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). Ao todo, 34 projetos foram contemplados.

O governador Renato Casagrande (PSB ) destacou a importância do investimento para os capixabas. Segundo o chefe do Executivo estadual, apoiar a inovação, a ciência, a energia renovável, a diversidade da sociedade e a proteção do meio ambiente são temas que não podem ser defendidos por um ou outro político, mas precisam ser o projeto de vida de todos.

"Esse é um momento importante da ciência e tecnologia em nosso Estado. O investimento em inovação se mostra mais do que nunca fundamental, principalmente durante esta pandemia. Para alguns, a politização se tornou mais importante do que a ciência neste momento. O uso de um determinado medicamento virou briga política" Renato Casagrande - Governador do ES

Pensando na força e importância da ciência e da pesquisa, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou editais de fomento ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, inovação e extensão voltados ao enfrentamento da Covid-19. Foram selecionados 28 propostas sendo 14 de pesquisa e extensão e 14 de inovação. No total, a instituição deve destinar cerca de R$ 600 mil.

Mesmo com esse aporte, segundo o professor Valdemar Lacerda, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da instituição de ensino federal, do início de 2019 até os dias atuais, a pró-reitoria de pós-graduação da Ufes perdeu 27% das cotas de bolsa de mestrado e doutorado. Segundo ele, mais de 200 bolsas foram cortadas.

"A ciência no Brasil é colocada em segundo plano. Na verdade, ela é entendida como gasto e não investimento. O grande problema da pesquisa no Brasil é a falta de investimentos, de recursos financeiros. E isso é de 2015 até os dias atuais. Sem investimento, a quantidade de propostas que vai ser retornada à sociedade será cada vez menor. Sociedades ou países que colocam a ciência como prioridade são países desenvolvidos" Valdemar Lacerda - Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufes

Quem também faz pontuações acerca dos desafios encarados no Espírito Santo e no Brasil é a pós-doutora em Epidemiologia e professora da Ufes, Ethel Maciel. Ela reconhece a importância dos editais promovidos pela Fapes, Ufes e demais instituições, mas avalia que o Espírito Santo carece de ampliação da transferência de tecnologia aplicada no ambiente acadêmico para a indústria capixaba.