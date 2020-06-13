Como o coronavírus fez uma revolução no sistema de saúde do ES

Hospital Dr Jayme Santos Neves é referência no tratamento de Covid-19 no ES Crédito: Luciney Araújo

Quando uma pandemia causa mais de 31 mil mortes no Brasil e interrompe a vida de mais de 900 capixabas fica difícil avaliar a possibilidade dessa realidade indicar um cenário de esperança à população do Espírito Santo . No entanto o enfrentamento à Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus , exigiu investimentos em equipamentos, contratação de profissionais de saúde e a abertura de novos leitos nos hospitais.

No momento em que o combate ao vírus for encerrado, essas e outras medidas adotadas pelo governo do Estado devem marcar o início de uma nova realidade no sistema de saúde pública dos municípios. A revolução provocada no comportamento da sociedade com a adoção de distanciamento social e novas práticas de higiene pessoal será incrementada por um legado que deverá ser ofertado nos serviços de saúde.

A instalação de novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria, o uso de novos protocolos de segurança, como a incorporação dos equipamentos de proteção individual (EPIs) em todos os setores das unidades hospitalares, o uso da telemedicina, a valorização e o maior emparelhamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Essas são algumas heranças que devem ser percebidas quando o fantasma da Covid-19 for considerado uma batalha vencida no Brasil e no mundo.

"A principal transformação será o aumento da segurança na atividade médico -hospitalar. Vai ocorrer uma preocupação maior nos ambientes de trabalho, desde o centro cirúrgico às equipes de limpeza. Isso deve ficar como um grande benefício. Vamos trabalhar com muito mais cuidado" Manoel Gonçalves Carneiro - Superintendente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Espírito Santo (Sindhes)

A principal transformação será o aumento da segurança na atividade médico -hospitalar. Vai ocorrer uma preocupação maior nos ambientes de trabalho, desde o centro cirúrgico às equipes de limpeza. Isso deve ficar como um grande benefício. Vamos trabalhar com muito mais cuidado, destaca Manoel Gonçalves Carneiro, superintendente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Espírito Santo (Sindhes).

INVESTIMENTOS

Ministério da Saúde informou que repassou R$ 699 milhões para a saúde no Espírito Santo neste ano. Desse total, R$ 107,5 milhões foram destinados às despesas e serviços relacionados à Covid-19. Segundo o governo federal , o Estado recebeu recebeu EPIs como máscaras e óculos de proteção, além de álcool em gel, testes PCR e respiradores. De acordo com o órgão, 377 profissionais do programa Mais Médicos foram alocados em cidades capixabas.

As instalações receberam rede de gás e vão contar com 127 leitos, sendo nove deles de enfermaria de isolamento, 14 semi-intensivos e 10 leitos de UTI. A proposta da Secretaria de Saúde é transformar a unidade em retaguarda para atendimento na Grande Vitoria, mudando o perfil do hospital para alta complexidade. A iniciativa faz parte do trabalho de remodelagem das unidades.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, destaca que, ainda no mês de fevereiro, o governo identificou o risco e os possíveis desdobramentos que a pandemia poderia causar. Por causa dela, foram antecipados um conjunto de projetos e adequações na área da saúde que estavam previstas no planejamento estratégico da secretaria. A estimativa do governo é de que cerca de 400 novos leitos permaneçam abertos nos hospitais administrados pelo Estado no período pós-pandemia.

"Imagine em um mês aumentar 500 leitos de UTI e enfermaria no SUS. Imagine em dois meses chegar a 1.100 leitos de UTI e enfermaria novos no SUS dedicados a uma única doença. Essa capacidade tão rápida de expansão e organização dos serviços de saúde nunca existiu na história do Espírito Santo" Nésio Fernandes - Secretário estadual de Saúde

CONTRATAÇÕES

Antes, a Sesa contava com 2.830 contratos temporários. Para atuar na guerra contra o inimigo invisível, 500 profissionais foram chamados por meio de um processo seletivo iniciado em 2019. Em abril deste ano, foi aberto um novo processo que autorizava a contratação de até 2.000 cargos de nível superior e outros de níveis médio e técnico específicos para atendimento de Covid-19. Dessas vagas, até o momento, 835 já foram ocupadas e 350 estão em processo de contratação. O secretário garante que as contratações serão mantidas pela gestão estadual.

O secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes de Medeiros Junior Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Quando passar a pandemia, se eu demitir esses profissionais, eu fecho leitos. Então, quando eu amplio o número de leitos, eu amplio o número de profissionais. Eu preciso ter um médico, um fisioterapeuta e um técnico de enfermagem para cada dois leitos de UTI. Assim, a saúde vai se constituindo na principal plataforma dos governos. A gente teve um avanço gigantesco e, no pós-pandemia, esse legado precisa ser preservado, afirmou Nésio.

RESPIRADORES

Respiradores no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Para garantir o atendimento e a manutenção dos leitos de UTI, o Estado adquiriu 110 respiradores. Mais 350 aparelhos estão com processo de compra em andamento, por meio de negociações nacionais e internacionais. Além da aquisição dos respiradores para utilização nas UTIs, a Sesa também já comprou 135 ventiladores mecânicos portáteis para suporte.

Dez foram enviados pelo Ministério da Saúde, 30 foram doados e outros 99 foram comprados pela Organização Social que administra um dos hospitais de referência no Estado, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra. Ao todo, 734 aparelhos estarão à disposição da rede hospitalar. Os equipamentos poderão ser encaminhados para ampliar o atendimento nos municípios.

Os respiradores podem melhorar o perfil de cuidado de leitos nos pronto-socorros, pronto atendimentos e ainda podem ser direcionados para os municípios e para unidades de cuidados avançados, seja para remoção hospitalar ou o que a gente chama de sala vermelha no serviços de emergência. Um respirador pode aumentar a quantidade de leitos que podem atender um trauma como infarto, por exemplo, explicou. l