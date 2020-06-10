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Terminais do Sistema Transcol terão álcool em gel para os passageiros

A providência, publicada no Diário Oficial do Estado, tem como finalidade 'reforçar as boas práticas e os procedimentos de higienização, durante a pandemia [...]'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 17:31

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 17:31

^Onibus do Transcol com aviso de
Novas ações de combate ao coronavírus são anunciadas no Sistema Transcol  Crédito: Carlos Alberto Silva
Como forma de conter a pandemia do novo coronavírus, o Governo do Estado irá instalar 16 recipientes abastecidos com álcool em gel nos terminais de ônibus do sistema Transcol. O anúncio foi feito na edição desta quarta-feira (10) do Diário Oficial do Espírito Santo.
Os totens disponibilizados pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Cetrub/ES) terão reposição de material e, a princípio, a medida estará em vigência até o dia 24 de julho. Não há informações sobre a localização do material entre os terminais da Grande Vitória.
Segundo o documento publicado nesta quarta (10), a providência tem como finalidade "reforçar as boas práticas e os procedimentos de higienização, durante a pandemia [...]".
A medida não é a primeira ação realizada no transporte público desde o início da pandemia. O governo já anunciou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção nos ônibus, criou formas de denúncia em caso de lotação da linha e vetou o pagamento de passagens com o dinheiro, evitando então a troca entre pessoas de superfícies contaminadas.
Nesta quarta-feira (10), com a última atualização do Painel Covid-19, o Espírito Santo já contabiliza 23.391 casos confirmados e 937 mortes causadas pelo coronavírus.

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