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Coronavírus

Monsenhor da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim vence a Covid-19

Antônio Rômulo Zagotto, de 72 anos, chegou a ficar internado em um hospital para se recuperar da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 17:16

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:16

O Monsenhor Antônio Rômulo Zagotto, de 72 anos, está internado com Covid-19
O Monsenhor Antônio Rômulo Zagotto, de 72 anos, foi internado com Covid-19 Crédito: Divulgação/Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
O Monsenhor da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Antônio Rômulo Zagotto, de 72 anos, está curado da Covid-19. Ele recebeu a confirmação de que venceu a doença nesta segunda-feira (03). O religioso chegou a ficar internado em um hospital particular no município.
A informação foi divulgada pela diocese na tarde desta terça (04), em que é celebrado o Dia do Padre. O Monsenhor Rômulo contraiu a doença nas primeiras semanas do mês de julho e, no dia 14 foi informado que havia testado positivo para novo coronavírus. Ele precisou ser internado para se recuperar.

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Segundo a diocese, após alguns dias e com a melhora dos sintomas, Rômulo Zagotto recebeu alta do hospital para seguir o tratamento em ambiente familiar. O Presbítero está bem, sem nenhuma consequência da doença e retomando sua vida normal. Porém, devido à idade e seguindo recomendações médicas, ele ficará em afastamento social. Para preservá-lo não informaremos o local onde se encontra, mas Monsenhor Rômulo agradeceu fortemente o carinho e orações vindo de todos os cantos de nossa Diocese, informaram em nota.

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