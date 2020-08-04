Monsenhor da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim vence a Covid-19

A informação foi divulgada pela diocese na tarde desta terça (04), em que é celebrado o Dia do Padre. O Monsenhor Rômulo contraiu a doença nas primeiras semanas do mês de julho e, no dia 14 foi informado que havia testado positivo para novo coronavírus. Ele precisou ser internado para se recuperar.

Segundo a diocese, após alguns dias e com a melhora dos sintomas, Rômulo Zagotto recebeu alta do hospital para seguir o tratamento em ambiente familiar. O Presbítero está bem, sem nenhuma consequência da doença e retomando sua vida normal. Porém, devido à idade e seguindo recomendações médicas, ele ficará em afastamento social. Para preservá-lo não informaremos o local onde se encontra, mas Monsenhor Rômulo agradeceu fortemente o carinho e orações vindo de todos os cantos de nossa Diocese, informaram em nota.