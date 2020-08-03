Após 25 dias em coma, mecânico se recupera do coronavírus no ES

Mecânico de volta ao trabalho no ES Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

Mecânico com mais de 25 anos de experiência, Perlito Jane de Oliveira, 41 anos, está de volta ao trabalho após ficar dois meses afastado da oficina. Morador de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, o mecânico ficou mais de um mês hospitalizado e em coma por 25 dias.

O mecânico foi internado no Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, inicialmente por conta de uma dengue hemorrágica e chegou a ficar em coma por 25 dias. Durante esse período, Perlito também teve a contaminação pelo coronavírus confirmada. O quadro de saúde era gravíssimo e a família chegou a ser comunicada que só mesmo um milagre poderia trazê-lo de volta.

"Minha esposa sofreu muito, ela me contou que o médico falou que eu só tinha 5% do pulmão funcionando. Era pra ela orar e aguardar, mas que a qualquer momento eu poderia partir, mas Deus é maior. Eu estou aqui" Perlito Jane de Oliveira - Mecânico

Mecânico ficou 25 dias em coma Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

Quase recuperado da Covid-19 e já na enfermaria, o mecânico caiu ao tentar tomar banho sozinho e também machucou a cabeça.

Pouco mais de um mês depois da alta médica, ele e a equipe trabalham para recuperar o tempo em que a oficina ficou fechada - dois meses. O mecânico relatou ainda que alguns clientes desmarcaram atendimentos que estavam agendados por preconceito, após saberem que ele teve a doença.