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De volta à rotina

Após 25 dias em coma, mecânico se recupera do coronavírus no ES

Internado com dengue hemorrágica, Perlito de Oliveira, 41 anos, foi diagnosticado com o novo coronavírus durante o período em que esteve no hospital; ele ficou com 95% do pulmão comprometido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 19:54

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 19:54

Após 25 dias em coma induzido, mecânico se recupera da Covid-19 e volta ao trabalho no ES
Mecânico de volta ao trabalho no ES Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
Mecânico com mais de 25 anos de experiência, Perlito Jane de Oliveira, 41 anos, está de volta ao trabalho após ficar dois meses afastado da oficina. Morador de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, o mecânico ficou mais de um mês hospitalizado e em coma por 25 dias. 
O mecânico foi internado no Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, inicialmente por conta de uma dengue hemorrágica e chegou a ficar em coma por 25 dias. Durante esse período, Perlito também teve a contaminação pelo coronavírus confirmada. O quadro de saúde era gravíssimo e a família chegou a ser comunicada que só mesmo um milagre poderia trazê-lo de volta.
"Minha esposa sofreu muito, ela me contou que o médico falou que eu só tinha 5% do pulmão funcionando. Era pra ela orar e aguardar, mas que a qualquer momento eu poderia partir, mas Deus é maior. Eu estou aqui"
Perlito Jane de Oliveira - Mecânico
São Mateus
Mecânico ficou 25 dias em coma  Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
Quase recuperado da Covid-19 e já na enfermaria, o mecânico caiu ao tentar tomar banho sozinho e também machucou a cabeça. 

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Pouco mais de um mês depois da alta médica, ele e a equipe trabalham para recuperar o tempo em que a oficina ficou fechada - dois meses. O mecânico relatou ainda que alguns clientes desmarcaram atendimentos que estavam agendados por preconceito, após saberem que ele teve a doença.
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte 

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