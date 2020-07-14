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Monsenhor da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim está internado por Covid-19

Antônio Rômulo Zagotto, de 72 anos, já cumpria quarentena em Castelo à espera do resultado dos exames, que deram positivo para a doença. O religioso encontra-se internado e o quadro de saúde é estável, segundo comunicado da Diocese
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 11:26

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 11:26

O Monsenhor Antônio Rômulo Zagotto, de 72 anos, está internado com Covid-19
O Monsenhor Antônio Rômulo Zagotto, de 72 anos, está internado com Covid-19 Crédito: Divulgação/Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
O Monsenhor Antônio Rômulo Zagotto, de 72 anos, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, testou positivo para o novo coronavírus. Segundo o comunicado feito nas redes sociais, assinado pelo padre a administrador diocesano Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé, o religioso apresentou sintomas gripais nos últimos dias e já cumpria quarentena na cidade de Castelo enquanto aguardava pelo resultado dos exames. A confirmação veio nesta terça-feira (14).

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Segundo a Diocese de Cachoeiro, o Monsenhor Rômulo está internado e recebe o tratamento apropriado e o estado de saúde é estável. O hospital onde o membro da Igreja Católica está internado, contudo, não foi informado. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Diocese, porém as ligações não foram atendidas.
Na nota publicada, o administrador diocesano agradeceu ao empenho da equipe médica por todo o cuidado e zelo, para que o Monsenhor e todos os enfermos possam recuperar a sua saúde. Em dezembro de 2019, Antônio Rômulo Zagotto completou 40 anos de Ordenação Sacerdotal.
A Diocese pediu ainda que os clérigos e fiéis se unam em oração em prol do Monsenhor e dos demais enfermos da Covid-19. 

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