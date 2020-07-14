Monsenhor da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim está internado por Covid-19

O Monsenhor Antônio Rômulo Zagotto, de 72 anos, está internado com Covid-19 Crédito: Divulgação/Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Monsenhor Antônio Rômulo Zagotto, de 72 anos, da Diocese de , de 72 anos, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, testou positivo para o novo coronavírus . Segundo o comunicado feito nas redes sociais, assinado pelo padre a administrador diocesano Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé, o religioso apresentou sintomas gripais nos últimos dias e já cumpria quarentena na cidade de Castelo enquanto aguardava pelo resultado dos exames. A confirmação veio nesta terça-feira (14).

Segundo a Diocese de Cachoeiro, o Monsenhor Rômulo está internado e recebe o tratamento apropriado e o estado de saúde é estável. O hospital onde o membro da Igreja Católica está internado, contudo, não foi informado. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Diocese, porém as ligações não foram atendidas.

Na nota publicada, o administrador diocesano agradeceu ao empenho da equipe médica por todo o cuidado e zelo, para que o Monsenhor e todos os enfermos possam recuperar a sua saúde. Em dezembro de 2019, Antônio Rômulo Zagotto completou 40 anos de Ordenação Sacerdotal.