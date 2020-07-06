Alunos do Ifes fazem reparos em equipamentos da Santa Casa de Cachoeiro

Hospital já recebeu dos alunos quatro monitores já consertados Crédito: Divulgação

Dois alunos do curso de eletromecânica do Instituto Federal de Educação (Ifes) de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, têm colocado em prática o que aprenderam em sala de aula realizando a manutenção de equipamentos da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro gratuitamente. O trabalho começou durante a pandemia causada pelo novo coronavírus

Desde abril, Otávio Borges Lima e Paulo Henrique Coutinho estão ajudando na manutenção de equipamentos do hospital. Os reparos são monitorados pelo professor Júlio Madureira.

Segundo a instituição, monitores multiparamétricos, oxímetros de pulso e ventiladores pulmonares estão recebendo a manutenção, sem nenhum custo. O hospital já recebeu dos alunos quatro monitores consertados e eles garantem que vão continuar o trabalho para ajudar a Santa Casa. A unidade é referência na região Sul para as pacientes em tratamento da Covid-19.

Para o estudante Otávio Borges, o sentimento é de gratidão por ajudar o hospital com os conhecimentos do curso de eletromecânica. No Ifes, tenho o suporte intelectual e tecnológico necessários para desempenhar a atividade e sou imensamente grato em poder ajudar a salvar vidas, destacou.