Rock in Rio 2022: público já pode selecionar a data do Rock in Rio Card

Vista geral do show da banda Nickelback durante o Rock in Rio 2019 Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

Os fãs da Cidade do Rock que compraram o Rock in Rio Card já podem selecionar a data que desejam ir ao Rock in Rio do ano que vem. O público que adquiriu o produto já pode escolher entre todos os dias de festival qual deseja ir com seu bilhete.

A seleção é feita por meio do site rockinrio.ingresso.com , a partir do Histórico de Compras, até o dia 1º de Abril de 2022. Após esse prazo, o direito à escolha dependerá da disponibilidade de lugares no local do festival. Uma vez que a data do Card tenha sido escolhida, ela não poderá ser alterada.

Para 2022, a organização já divulgou nomes do line up do Palco Mundo, como IRON MAIDEN, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresentam no dia 2; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok, no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, no dia 4; Coldplay, Camila Cabello e Bastille, no dia 10; e Dua Lipa e Ivete Sangalo fechando o festival no dia 11.

Já no Palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat que fazem shows no dia 8 de setembro; CeeLo Green no dia 10; e Ludmilla e Macy Gray, encerrando o dia 11. O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

PULSEIRA SERÁ SUBSTITUÍDA

Na próxima edição, pensando na segurança e comodidade do público, o festival traz uma novidade: o ingresso do Rock in Rio 2022 será totalmente digital e substituirá as pulseiras das edições anteriores. Utilizando tecnologia de ponta em parceria com os maiores players do mercado, o Rock in Rio e a Ingresso.com desenvolveram um ingresso seguro, anti-cópia, 100% digital, com bloqueio de utilização duplicada e que é compatível com a grande maioria dos smartphones do mercado.