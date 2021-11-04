Grupo Clareou leva seu pagode à Serra neste mês

O grupo de pagode Clareou Crédito: Instagram/@grupoclareou

Atualização Por conta das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, o evento foi cancelado pela produção.

Os pagodeiros cariocas do Grupo Clareou desembarcariam na Serra, no próximo dia 13 de novembro, para um show no Spettus Club, em Jacaraípe. Porém, o evento foi cancelado pela produção devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo.

O grupo comemora a recente gravação do DVD "Vai Clarear" e certamente trará alguma novidade para os capixabas. Entre as esperadas está a música “Deixa eu ir à luta", regravação do Art Popular que reflete sobre o momento da pandemia. "Vivemos numa grande batalha, e nada nessa vida é pra sempre”, diz trecho da canção.

A música tem participação dos instrumentistas Anderson Mendonça (Buiu) e Fernando (Mellete) no pandeiro, Flávio Homero no Cavaco e Juninho Jesus no Banjo. As canções da turnê foram gravadas em um estúdio, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2020. A produção é assinada pelo produtor musical Prateado, que tem atuação no samba e pagode.

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