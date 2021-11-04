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Grupo Clareou leva seu pagode à Serra neste mês

Banda de pagode se apresenta em Jacaraípe, no próximo dia 13 de novembro
Gabriela Venancio Jesus

Gabriela Venancio Jesus

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 10:00

O grupo de pagode Clareou
O grupo de pagode Clareou Crédito: Instagram/@grupoclareou

Atualização

12/11/2021 - 5:40
Por conta das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, o evento foi cancelado pela produção.
Os pagodeiros cariocas do Grupo Clareou desembarcariam na Serra, no próximo dia 13 de novembro, para um show no Spettus Club, em Jacaraípe.  Porém, o evento foi cancelado pela produção devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo.
O grupo comemora a recente gravação do DVD "Vai Clarear" e certamente trará alguma novidade para os capixabas. Entre as esperadas está a música “Deixa eu ir à luta", regravação do Art Popular que reflete sobre o momento da pandemia. "Vivemos numa grande batalha, e nada nessa vida é pra sempre”, diz trecho da canção.
A música tem participação dos instrumentistas Anderson Mendonça (Buiu) e Fernando (Mellete) no pandeiro, Flávio Homero no Cavaco e Juninho Jesus no Banjo. As canções da turnê foram gravadas em um estúdio, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2020. A produção é assinada pelo produtor musical Prateado, que tem atuação no samba e pagode.

SERVIÇO

  • GRUPO CLAREOU - CANCELADO
  • Quando: 13 de novembro, a partir das 20h
  • Onde: Spettus Club - Rua João Germano de Mello, 1444, Jacaraipe. Serra
  • Ingressos: R$ 30 (inteira/1º lote), à venda no site superticket.com.br
  • Informações: (27) 30701771 e (27) 998163350

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