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Famosos

Caio Castro aparece em vídeo beijando loira em São Paulo

Vídeo flagrado por um grupo de amigas mostra o momento íntimo do ator
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 14:01

O ator Caio Castro foi visto aos beijos com uma loira em São Paulo
O ator Caio Castro foi visto aos beijos com uma loira em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @caiocastro
Caio Castro,32, foi flagrado beijando uma loira na festa Arca de Noé, em São Paulo, na madrugada do último domingo (8). A informação da coluna Léo Dias revela que o nome do novo affair do ex de Grazi Massafera se chama Caroline Mello. Em um vídeo feito por um grupo de amigas, e publicado pelo colunista, é possível ver de longe o momento íntimo do casal. 
Após dois anos de relacionamento, Caio Castro e Grazi Massafera decidiram terminar o namoro em agosto deste ano. A atriz logo deu início a um novo romance com Alexandre Machafer, produtor e diretor de filmes. Recentemente, Massafera foi vista em uma viagem romântica para o Ceará com o rapaz. 

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