Caio Castro aparece em vídeo beijando loira em São Paulo

Caio Castro,32, foi flagrado beijando uma loira na festa Arca de Noé, em São Paulo, na madrugada do último domingo (8). A informação da coluna Léo Dias revela que o nome do novo affair do ex de Grazi Massafera se chama Caroline Mello. Em um vídeo feito por um grupo de amigas, e publicado pelo colunista, é possível ver de longe o momento íntimo do casal.