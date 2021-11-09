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Lady Gaga revela que usou vestido à prova de balas na posse de Joe Biden

Cantora se diz honrada por ter recepcionado 46° presidente dos EUA
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 10:04

Lady Gaga na cerimônia de posse do presidente Joe Biden nos Estados Unidos
Lady Gaga na cerimônia de posse do presidente Joe Biden nos Estados Unidos Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Lady Gaga, 35, revelou que o vestido usado por ela no dia da posse do presidente Joe Biden nos Estados Unidos, em janeiro, era à prova de balas. Segundo ela, muita gente não fazia ideia disso, mas quis se sentir mais segura.
"Aquele foi um dos dias dos quais mais me orgulho em toda a minha vida. Como muitas pessoas nos Estados Unidos, sentia um medo profundo enquanto [Donald] Trump era presidente", começou.
"Me livrar do 45º [presidente] e recepcionar o 46º [presidente] é algo que poderei contar para os meus filhos. Cantei em um vestido Schiaparelli à prova de balas", revelou em entrevista repercutida pelo Daily Mail.
De acordo com ela, não fosse cantora teria escolhido a profissão de jornalista investigativa. "Enquanto estive no Capitólio, na véspera da posse, lembro de andar por lá em busca de evidências da invasão", contou Gaga sobre a invasão do congresso do país que foi organizada por eleitores de Donald Trump, em 6 de janeiro de 2021.
Gaga, que cantou o hino nacional, usou um conjunto da Schiaparelli com uma enorme pomba dourada na lapela, em uma clara mensagem de paz. Afora a roupa, com uma saia extravagante, a interpretação seguiu o roteiro da ocasião, formal.
A cantora Jennifer Lopez, 52, que interpretou "This Land is Our Land", mostrou sua marca no figurino, um terninho branco com blusa cheia de babados e brincos de pedrarias.
Em sua performance, a artista emendou a música -que fala sobre os Estados Unidos serem uma terra de todos -com a canção "America the Beautiful". Ao final, também recitou uma parte do juramento à bandeira americana, o "Pledge of Allegiance", em espanhol. O trecho diz "uma nação sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos".

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