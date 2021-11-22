Netflix

Larissa Manoela estrela novo filme de comédia romântica da Netflix

'Lulli' chega na plataforma de streaming no dia 26 de dezembro
Agência Estado

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 11:41

Larissa Manoela estrela novo filme da Netflix Crédito: Reprodução/Youtube/Netflix Brasil
A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 22, o primeiro trailer do filme Lulli. O longa foi escrito por Thalita Rebouças e é protagonizado por Larissa Manoela.
Com estreia prevista para o dia 26 de dezembro no streaming, a comédia romântica leva o nome da personagem principal - uma estudante de medicina determinada, batalhadora e ambiciosa que sonha em se tornar a melhor cirurgiã do mundo.
Para isso, ela não vai deixar nada nem ninguém atrapalhar seus objetivos, nem mesmo o recente ex-namorado. No entanto, o mundo de Lulli vira de cabeça para baixo quando ela leva um choque de um aparelho de ressonância magnética e começa a ouvir os pensamentos alheios.
Agora a jovem, que até então era incapaz de ouvir as pessoas ao seu redor, precisará aprender a lidar com as maravilhas e os perigos de saber o que os outros estão pensando.
O elenco conta ainda com Sérgio Malheiros, Amanda de Godoi, Vinícius Redd, Yara Charry, Nicolas Ahnert, Paula Possani, Gabriel Contente, Ana Mangueth e Carlos Artur Thiré, além das participações especiais de Guilherme Fontes, Luciana Braga, Marcos Breda e da própria Thalita Rebouças.

