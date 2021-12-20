"No Piscar dos Cílios" propõe confusões amorosas em épocas de aplicativos de paquera

Dê o "primeiro like" quem nunca fuçou os aplicativos de paquera na esperança do "match", encontrar um relacionamento amoroso ou mesmo passar o tempo com o crush "da vez". Esses encontros e desencontros, típicos da era dos relacionamentos digitais, dá o tom da websérie capixaba "No Piscar dos Cílios".

Com produção da Naweb Produções, e direção de Jessica Zanotelli, a série é leve, descontraída e "solar", contando com cinco episódios disponíveis no YouTube que passam rapidinho, fáceis de maratonar.

O elenco superafiado, que traz como protagonistas Ray Muniz, Kezia Vargas, Douglas Rodrigues e Thiago Rennó mostra química, especialmente Douglas, bem à vontade no papel de um bad boy pegador e canastrão. Mas, que raios é a trama de "No Piscar dos Cílios"? Vamos a ela.

Joana (Ray), uma estudante de Veterinária, mora com Luara (Kezia) no dormitório da Faculdade de Shotgun (Vitória mudou de nome, gente!) e almeja encontrar o príncipe da sua vida depois de ter saído de um relacionamento tóxico.

Luara, pelo contrário, quer apenas diversão. Em um desses aplicativos de relacionamento, acaba conhecendo Cristiano (Rennó), um rapaz "certinho".

Cris é estudante de Direito e frequentador da mesma faculdade das meninas com seu amigo Wallace (Rodrigues), um cara extrovertido e baladeiro, com as meninas sempre caindo a seus pés. Entre um esbarrão e outro, a história do quarteto renderá muitas risadas e "talvez" um breve romance. É clichê, sim, mas é uma delícia de assistir.

Cena da websérie capixaba "Num Piscar de Cílios", disponível no YouTube Crédito: Naweb Produções

Em bate-papo com "HZ", Ray Muniz não esconde que "No Piscar dos Cílios" faz uma homenagem (ou seria uma sátira?) rasgada às comédias românticas tradicionais. "A história tem como base as dificuldades por que passam os jovens na hora de encontrar seus pares, especialmente nos dias de hoje. Exploramos a forma em que eles levam suas vidas, uns mais quietinhos e estudiosos, enquanto outros mais saídos e prontos para qualquer parada. Nosso dia a dia mesmo", aponta a atriz, que, na trama, vive Joana.

SOLAR

Com locações na Curva da Jurema e Praia de Camburi (mostrando belíssimas imagens da capital capixaba captadas em um drone), "No Piscar dos Cílios" foi rodada em setembro, tomando todas as medidas de segurança em relação à Covid-19.

"Depois de 'Vidas Reversas', primeira websérie da produtora, que tinha muitas cenas tensas, Jessica (Zanotelli, diretora e produtora) se propôs a 'acalentar' mais o coração do público, com uma comédia romântica. 'No Piscar dos Cílios' veio para, além de alegrar, fazer uma sátira ao mundo dos jovens, especialmente os que estão à procura do par em aplicativos de relacionamentos", destaca.

Os atores foram selecionados por meio de anúncio nas redes sociais. "A Naweb fez uma divulgação sobre um novo projeto e os interessados deveriam enviar um vídeo de até dois minutos se apresentando e contando sobre suas experiências com atuação. Cerca de 90% do elenco já participou de outros projetos audiovisuais. Eu e mais alguns possuímos até o registro profissional (DRT)".

Uma pergunta que não quer calar: por que Vix, na série, é chamada de Shotgun? "É até engraçada essa pergunta porque conversei sobre isso com a diretora esses dias, pois muita gente quer saber. Shotgun em inglês quer dizer, espingarda, uma arma de fogo. Fogo nos lembra calor, que combina com a cidade fictícia, que é praiana. E 'tiros' nos lembra perigo, coração acelerado, o que remete à vida dos jovens sempre repleta de um turbilhão de emoções", brinca, romantizando mais ainda a história.

Sem cerimônias, perguntamos a Ray Muniz se, para encarar um relacionamento, ela prefere os homens certinhos, como Cristiano, ou os pegadores, como Wallace. "Prefiro os caras como Cristiano (risos), mais centrados, que não dão confiança para todas. Mas, na trama, Wallace é o que chama mais atenção justamente por ser mais 'pra frente'. Ele chega mais nas meninas, enquanto Cristiano é mais tímido. Seria bom ter uma mistura dos dois, né? Não muito saidinho, mas também não tão parado", acentua.