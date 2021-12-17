Dança: seis capixabas mostram seus trabalhos solo na Mostra Labic 2021

Marcelo Oliveira na performance “O Amanhã Talvez Não Exista” Crédito: Labic Dança

Seis artistas que integram o Laboratório do Intérprete-Criador (Lab.IC) apresentarão seus trabalhos solo de dança nesta sexta-feira (17), às 19h, na MOSTRA LABIC 2021. Gratuito e on-line, o evento será transmitido pelo canal no YouTube do Portal Dança no ES, que é parceiro do projeto, e reunirá o resultado prático das pesquisas em dança realizadas pelos participantes ao longo do funcionamento do núcleo. Farley José, Yuriê Perazzini, Marcelo Oliveira, Weber Cooper, Lalau Martins e Juliander Agrizzi são os artistas selecionados.

Com apoio do Rumos Itaú Cultural 2019-2020, a edição do Lab.IC deste ano iniciou suas atividades em setembro, com encontros virtuais semanais, contemplando com bolsa seis artistas-criadores do estado do Espírito Santo interessados em desenvolver projetos solo em dança. Os trabalhos permanecerão disponíveis por 15 dias no YouTube.

Voltada para a apresentação virtual, a MOSTRA LABIC 2021 trará principalmente videodanças e videoperformances, além de outros formatos que complementem a exposição dos processos criativos dos participantes, tais como sites, canais pessoais, playlists e portfólios que poderão ser acessados através de links compartilhados. Assim, o espectador, além de assistir aos vídeos produzidos a partir do laboratório, poderá percorrer esse mapeamento criativo de cada artista-pesquisador – o que também está em sintonia com os objetivos do Lab.IC enquanto núcleo de compartilhamento e desenvolvimento de pesquisas.

“Essa mostra vai ser diferente da primeira edição, porque ela vai ser integralmente on-line. É quase uma síntese, um recorte das escolhas das pessoas participantes, do que elas estão interessadas em mostrar para o público como resultado do andamento das pesquisas durante o Lab.IC. Mesmo sendo um formato on-line, a gente vai ter uma variedade muito grande de possibilidades de mostrar isso dentro do campo virtual”, explica a coordenadora e idealizadora do projeto, Ivna Messina.

As temáticas de cada trabalho solo também são diversas. Os seis integrantes do Lab.IC partiram de suas vivências para aprofundar suas pesquisas, trazendo para o debate e para a dança apontamentos sobre diversidade, religião, estereótipos, ancestralidade, pertencimento, ecoperformance, exploração do meio ambiente, descolonização do corpo, objetificação do corpo da mulher negra, entre outros.

Antes de serem propostas artísticas finalizadas, as obras produzidas são resultado de uma etapa de trabalho, que tem o potencial de se desdobrar futuramente na continuidade da pesquisa individual e em novas criações ou adaptações para o formato presencial. Segundo Ivna, a Mostra é, na verdade, resultado de parte de um percurso.

“Depois que o projeto se encerrar, cada participante vai ter a liberdade de pegar essa pesquisa e transformá-la no formato que tiver mais interesse, podendo criar documentários, vídeos, filmes, webséries, espetáculos, oficinas, metodologias... Então pode ser que, no futuro, a gente tenha espetáculos e outros projetos cuja semente tenha sido plantada agora, na segunda edição do Lab.IC”, aposta.

RODA DE CONVERSA

No dia seguinte à apresentação dos trabalhos da MOSTRA LABIC 2021, às 14h, será realizado um bate-papo com os participantes do Lab.IC – entre artistas que apresentam seus trabalhos, ouvintes que também integram o núcleo e equipe do projeto. A roda de conversa virtual acontecerá ao vivo pelo Zoom e será transmitida pelo canal do Portal Dança no ES do YouTube, de modo que o público poderá participar com perguntas e comentários através do chat desta plataforma. Nesse encontro aberto, os participantes poderão trocar experiências e impressões sobre os vídeos apresentados, seus processos criativos e suas pesquisas.

MOSTRA LABIC 2021

Data: 17 de dezembro (sexta-feira), a partir das 19h



17 de dezembro (sexta-feira), a partir das 19h Local: YouTube do Portal Dança no ES

PROGRAMAÇÃO

“Terra Santa” – por Farley José

“Casa Urbana – Instalação Casa-Corpo: Muxima de N’ganga Meu Corpo Canta e Dança” – por Yuriê Perazzini



“O Amanhã Talvez Não Exista” – por Marcelo Oliveira



“Lavra” – por Weber Cooper



“Ísinqé” – por Lalau Martins



“Mover Híbrido” – por Juliander Agrizzi

