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Com infecção grave no pulmão, cantor Maurílio tem piora em quadro de saúde

De acordo com médico, sertanejo foi diagnosticado com choque séptico e teve reforço na medicação. Artista está há mais de uma semana internado em UTI, após tromboembolia pulmonar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 15:29

Maurílio, 28, faz dupla sertaneja com Luíza
Maurílio, 28, faz dupla sertaneja com Luíza Crédito: Instagram/@mauriliolem
Há mais de uma semana internado na UTI de um hospital em Goiânia (GO), após ser diagnosticado com tromboembolia pulmonar, o cantor Maurílio, da dupla com Luiza, teve piora no quadro clínico.
De acordo com o portal G1, nesta terça-feira (28), conforme informou o médico Wandervan Azevedo, que está acompanhando o cantor sertanejo, Maurílio foi diagnosticado com choque séptico e teve reforço na medicação. O paciente segue sedado e respirando com a ajuda de aparelhos.
"Ele deu uma piorada hoje. Foram trocados antibióticos e voltaram com drogas vasoativas. Choque séptico. Piorou o quadro pulmonar", afirmou o especialista.

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O sertanejo está internado em Goiânia desde a madrugada de 15 de dezembro, após passar mal durante a gravação de um DVD na capital goiana. No dia, ele chegou a cair no palco e foi socorrido pelo produtor e pela parceira Luiza.
Ainda segundo o G1, no domingo (26), o artista precisou trocar antibióticos após apresentar problemas respiratórios.
Na manhã de segunda (27), o médico afirmou que o sertanejo teve o quadro estabilizado, após apresentar dificuldade para respirar durante o dia e a noite anteriores. O relatório médico detalhou que o cantor teve broncoespasmo, que foi revertido, e teve o antibiótico trocado. Porém, nesta terça-feira (27), Maurílio teve uma piora considerável em seu quadro de saúde. 

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