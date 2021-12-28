Com infecção grave no pulmão, cantor Maurílio tem piora em quadro de saúde

Maurílio, 28, faz dupla sertaneja com Luíza Crédito: Instagram/@mauriliolem

Há mais de uma semana internado na UTI de um hospital em Goiânia (GO), após ser diagnosticado com tromboembolia pulmonar, o cantor Maurílio, da dupla com Luiza, teve piora no quadro clínico.

De acordo com o portal G1, nesta terça-feira (28), conforme informou o médico Wandervan Azevedo, que está acompanhando o cantor sertanejo, Maurílio foi diagnosticado com choque séptico e teve reforço na medicação. O paciente segue sedado e respirando com a ajuda de aparelhos.

"Ele deu uma piorada hoje. Foram trocados antibióticos e voltaram com drogas vasoativas. Choque séptico. Piorou o quadro pulmonar", afirmou o especialista.

O sertanejo está internado em Goiânia desde a madrugada de 15 de dezembro, após passar mal durante a gravação de um DVD na capital goiana. No dia, ele chegou a cair no palco e foi socorrido pelo produtor e pela parceira Luiza.

Ainda segundo o G1, no domingo (26), o artista precisou trocar antibióticos após apresentar problemas respiratórios.