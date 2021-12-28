Com infecção grave no pulmão, cantor Maurílio tem piora em quadro de saúde

Há mais de uma semana internado na UTI de um hospital em Goiânia (GO), após ser diagnosticado com tromboembolia pulmonar, o cantor Maurílio, da dupla com Luiza, teve piora no quadro clínico.
De acordo com o portal G1, nesta terça-feira (28), conforme informou o médico Wandervan Azevedo, que está acompanhando o cantor sertanejo, Maurílio foi diagnosticado com choque séptico e teve reforço na medicação. O paciente segue sedado e respirando com a ajuda de aparelhos.
"Ele deu uma piorada hoje. Foram trocados antibióticos e voltaram com drogas vasoativas. Choque séptico. Piorou o quadro pulmonar", afirmou o especialista.
O sertanejo está internado em Goiânia desde a madrugada de 15 de dezembro, após passar mal durante a gravação de um DVD na capital goiana. No dia, ele chegou a cair no palco e foi socorrido pelo produtor e pela parceira Luiza.
Ainda segundo o G1, no domingo (26), o artista precisou trocar antibióticos após apresentar problemas respiratórios.
Na manhã de segunda (27), o médico afirmou que o sertanejo teve o quadro estabilizado, após apresentar dificuldade para respirar durante o dia e a noite anteriores. O relatório médico detalhou que o cantor teve broncoespasmo, que foi revertido, e teve o antibiótico trocado. Porém, nesta terça-feira (27), Maurílio teve uma piora considerável em seu quadro de saúde.